Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista en el Mundial 2026 tras marcar un doblete en la victoria de Portugal sobre Uzbekistán, resultado clave para mantener vivas las aspiraciones lusitanas.

Sin embargo, el astro portugués mostró molestia en conferencia de prensa cuando un periodista mencionó el nombre de Lionel Messi antes de formularle una pregunta.

Ronaldo interrumpió y advirtió que no respondería si la pregunta no era adecuada, reflejando la tensión que genera la histórica rivalidad con Messi en plena competencia mundialista.

¿Qué le preguntaron a Cristiano Ronaldo sobre Messi?

Cristiano Ronaldo sabe que existe una presión sobre él luego de que Lionel Messi está siendo sobresaliente en el Mundial 2026 y de manera histórica, pues ya es el máximo goleador en Copas del Mundo, con 18 anotaciones hasta ahora.

Con eso en mente, un periodista nombró a Messi antes de hacerle la pregunta a Cristiano Ronaldo, pero al escuchar el nombre del argentino, el “Bicho” dejó de mirarlo, no escuchó la pregunta y le dio lugar a otro periodista, pero con un fuerte aviso: “¿Si puedes preguntar? Depende de la pregunta, sino no te respondo”.

Cristiano Ronaldo anotó a Uzbekistán para ser el primer jugador en marcar en seis mundiales de la FIFA. (Karen Warren / AP Photo/Karen Warren)

La reacción generó múltiples comentarios en redes sociales, donde aficionados debatieron sobre la histórica rivalidad entre ambos futbolistas, ya que durante más de una década, Cristiano y Messi protagonizaron una de las competencias individuales más intensas en la historia del deporte.

¿Qué sigue para Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026?

Cristiano Ronaldo jugará el último partido de la fase de grupos contra Colombia, en un duelo directo por el liderato de su grupo.

Cristiano Ronaldo y Portugal deberán mantener su forma de juego que demostraron contra Uzbekistán para amarrar el avance a los dieciseisavos de final.