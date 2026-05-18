Lionel Messi y Cristiano Ronaldo alcanzarán su sexto Mundial cada uno en la edición 2026, pero debido a su edad y el momento de sus carreras, será el último que jugarán.

Messi y CR7 decidieron enfrentar su última etapa como futbolistas en ligas de menor nivel comparadas con las que los hicieron leyendas del futbol.

Lionel Messi con 38 años y Cristiano Ronaldo con 41 años, no aguantarán cuatro años más como futbolistas profesionales de alto nivel, por lo que el Mundial 2026 será el último para ambos.

La historia de Lionel Messi en el Mundial

Cinco Mundiales ha jugado Lionel Messi, así que la edición 2026 lo situará al lado de Cristiano Ronaldo y Memo Ochoa, como los únicos en sumar la cantidad de 6 torneos.

A continuación te compartimos cómo ha sido la historia de Messi en los Mundiales.

Lionel Messi disputó sus primeros minutos en un Mundial en Alemania 2006. Dio su primera asistencia y marcó su primer gol, en la victoria por 6-0 sobre Serbia y Montenegro.

Con Diego Maradona como DT, Messi ayudó en octavos de final de Sudáfrica 2010 a avanzar ante México, pero fue Alemania la que acabó con sus esperanzas.

El momento de la gloria para Messi en el Mundial

La Argentina de Messi alcanzó la final del Mundial 2014, pero sufrió una derrota en la prórroga ante Alemania.

En el Mundial 2018, Messi solo logró marcar un gol y en los octavos de final Argentina fue eliminada por Francia.

La consagración de Messi llegó en el Mundial de Catar 2022, cuando Argentina venció a Francia en la Final del torneo.

Messi va por otro título del Mundial (Andres Pina / MEXSPORT)

Cristiano Ronaldo en la historia del Mundial

Cristiano Ronaldo es el único jugador en la historia del Mundial en marcar al menos un gol en cinco ediciones distintas (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022).

El en Mundial de Alemania 2006, Cristiano Ronaldo y Portugal lograron su mejor resultado colectivo, alcanzando el cuarto lugar.

En Sudáfrica 2010, CR7 llegó como capitán y figura, pero Portugal fue eliminado en octavos de final por España.

Cristiano Ronaldo jugará su sexto Mundial con Portugal (Peter Morrison / AP)

CR7 tienen una cuenta pendiente con el Mundial

El Mundial de Brasil 2014 tuvo a Cristiano Ronaldo con problemas físicos y Portugal se despidió en la fase de grupos.

Rusia 2018 mostró a Cristiano en plenitud, sumando 4 goles, pero sin llegar al título.

Mientras que en el Mundial de Catar 2022, CR7 estableció ante Ghana su récord de goles en 5 torneos distintos, antes de caer en cuartos de final con Marruecos.