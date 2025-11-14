La NFL cerrará su Semana 11 cuando se midan Cowboys vs Raiders en el Monday Night; en esta nota te detallamos la hora y canal para ver el partido.

La Semana 11 de la NFL inició con el partido Jets vs Patriots, el jueves 13 de noviembre, y el partido Cowboys vs Raiders marcará el cierre de las acciones en el Monday Night, el 17 de noviembre.

Cowboys vs Raiders: Hora para ver el Monday Night de la Semana 11 de la NFL

El grueso de la Semana 11 de la NFL se jugó el domingo 16 de noviembre, dejando para el Monday Night el partido Cowboys vs Raiders.

Cowboys vs Raiders: Canal para ver el Monday Night de la Semana 11 de la NFL

Las señales de Disney+ y ESPN transmitirán el Monday Night de la Semana 11 de la NFL, Cowboys vs Raiders.

Cowboys vs Raiders

Semana de la NFL: 11

Fecha: Lunes 17 de noviembre de 2025

Horario: 19:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Allgiant Stadium

Transmisión: Disney+ y ESPN

¿Cómo llegan los Cowboys a la Semana 11 de la NFL?

Los Dallas Cowboys volvieron al trabajo después de su semana de descanso en la NFL, y tras la muerte del jugador defensivo Marshawn Kneeland.

Los Cowboys regresan al escenario estelar del Monday Night, cuando visiten el Allegiant Stadium para enfrentar a los Raiders.

De cara al Monday Night de la Semana 11 de la NFL, los Cowboys suman dos derrotas consecutivas en la temporada.

Sin embargo, los Cowboys llegan a la Semana 11 de la NFL con una defensa renovada tras la adquisición del tackle defensivo Quinnen Williams, y del linebacker Logan Wilson en el plazo límite de traspasos.

Dallas ha tenido dificultades tanto contra la carrera como contra el pase esta temporada, y ha permitido más de 30 puntos por partido.

Historial de partidos Cowboys vs Raiders en la NFL

Previo al partido de la Semana 11 de la NFL, los Raiders lideran la serie histórica de temporada regular contra los Cowboys, 7-6.

Los Cowboys y los Raiders han jugado 10 partidos que se decidieron por siete puntos o menos en la historia de su serie.