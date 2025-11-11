La temporada 2025-2026 de la NFL continúa con la Semana 11; te damos las fechas, horarios y dónde ver todos los partidos en vivo en México.

Después de la Semana 10 de la NFL en la que los Patriots lograron su séptima victoria consecutiva, Nueva Inglaterra arrancará con las acciones en la Semana 11.

NFL Semana 11: Fecha, horario y dónde ver el arranque de la nueva jornada

El primer partido de la Semana 11 de la NFL será el jueves 13 de noviembre, y sobre el emparrillado del Gillette Stadium se enfrentarán Jets vs Patriots.

Jets vs Patriots

  • Semana 11 de la NFL
  • Fecha: Jueves 13 de noviembre de 2025
  • Horario: 19:15 horas, tiempo del centro de México
  • Canal: Fox Sports y NFL Game Pass

NFL Semana 11: Fechas, horarios y dónde ver los juegos del domingo

La mayoría de los partidos de la Semana 11 de la NFL se jugarán el domingo 16 de noviembre, destacando el duelo Commanders vs Dolphins en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España.

A continuación te damos todos los detalles para ver en vivo en México los partidos de la Semana 11 de la NFL, programados el domingo 16 de noviembre.

Commanders vs Dolphins

  • Semana 11 de la NFL
  • Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025
  • Horario: 8:30 horas, tiempo del centro de México
  • Canal: NFL Network y ViX

Packers vs Giants

  • Semana 11 de la NFL
  • Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025
  • Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
  • Canal: NFL Game Pass

Texans vs Titans

  • Semana 11 de la NFL
  • Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025
  • Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
  • Canal: NFL Game Pass

Panthers vs Falcons

  • Semana 11 de la NFL
  • Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025
  • Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
  • Canal: NFL Game Pass

Bears vs Vikings

  • Semana 11 de la NFL
  • Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025
  • Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
  • Canal: Fox Sports y NFL Game Pass

Chargers vs Jaguars

  • Semana 11 de la NFL
  • Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025
  • Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
  • Canal: NFL Game Pass

Buccaners vs Bills

  • Semana 11 de la NFL
  • Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025
  • Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
  • Canal: Fox Sports y NFL Game Pass

Bengals vs Steelers

  • Semana 11 de la NFL
  • Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025
  • Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
  • Canal: ViX

49ers vs Cardinals

  • Semana 11 de la NFL
  • Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025
  • Horario: 15:05 horas, tiempo del centro de México
  • Canal: Fox Sports y NFL Game Pass

Seahawks vs Rams

  • Semana 11 de la NFL
  • Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025
  • Horario: 15:05 horas, tiempo del centro de México
  • Canal: Fox Sports y NFL Game Pass

Chiefs vs Broncos

  • Semana 11 de la NFL
  • Fecha: Domingo 61 de noviembre de 2025
  • Horario: 15:25 horas, tiempo del centro de México
  • Canal: Canal 9

Ravens vs Browns

  • Semana 11 de la NFL
  • Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025
  • Horario: 15:25 horas, tiempo del centro de México
  • Canal: Fox Sports y NFL Game Pass

Eagles vs Lions

  • Semana 11 de la NFL
  • Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025
  • Horario: 17:20 horas, tiempo del centro de México
  • Canal: ESPN y Disney+

NFL Semana 11: Hora y canal para ver el Monday Night

Con un partido termina el lunes 17 de noviembre la actividad de la Semana 11 de la NFL.

Cowboys vs Raiders

  • Semana 11 de la NFL
  • Fecha: Lunes 17 de noviembre de 2025
  • Horario: 19:15 horas, tiempo del centro de México
  • Canal: ESPN y Disney+