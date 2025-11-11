La temporada 2025-2026 de la NFL continúa con la Semana 11; te damos las fechas, horarios y dónde ver todos los partidos en vivo en México.

Después de la Semana 10 de la NFL en la que los Patriots lograron su séptima victoria consecutiva, Nueva Inglaterra arrancará con las acciones en la Semana 11.

NFL Semana 11: Fecha, horario y dónde ver el arranque de la nueva jornada

El primer partido de la Semana 11 de la NFL será el jueves 13 de noviembre, y sobre el emparrillado del Gillette Stadium se enfrentarán Jets vs Patriots.

Jets vs Patriots

Semana 11 de la NFL

Fecha: Jueves 13 de noviembre de 2025

Horario: 19:15 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports y NFL Game Pass

NFL Semana 11: Fechas, horarios y dónde ver los juegos del domingo

La mayoría de los partidos de la Semana 11 de la NFL se jugarán el domingo 16 de noviembre, destacando el duelo Commanders vs Dolphins en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España.

A continuación te damos todos los detalles para ver en vivo en México los partidos de la Semana 11 de la NFL, programados el domingo 16 de noviembre.

Commanders vs Dolphins

Semana 11 de la NFL

Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025

Horario: 8:30 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Network y ViX

Packers vs Giants

Semana 11 de la NFL

Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Game Pass

Texans vs Titans

Semana 11 de la NFL

Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Game Pass

Panthers vs Falcons

Semana 11 de la NFL

Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Game Pass

Bears vs Vikings

Semana 11 de la NFL

Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports y NFL Game Pass

Chargers vs Jaguars

Semana 11 de la NFL

Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Game Pass

Buccaners vs Bills

Semana 11 de la NFL

Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports y NFL Game Pass

Bengals vs Steelers

Semana 11 de la NFL

Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: ViX

49ers vs Cardinals

Semana 11 de la NFL

Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025

Horario: 15:05 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports y NFL Game Pass

Seahawks vs Rams

Semana 11 de la NFL

Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025

Horario: 15:05 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports y NFL Game Pass

Chiefs vs Broncos

Semana 11 de la NFL

Fecha: Domingo 61 de noviembre de 2025

Horario: 15:25 horas, tiempo del centro de México

Canal: Canal 9

Ravens vs Browns

Semana 11 de la NFL

Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025

Horario: 15:25 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports y NFL Game Pass

Eagles vs Lions

Semana 11 de la NFL

Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025

Horario: 17:20 horas, tiempo del centro de México

Canal: ESPN y Disney+

NFL Semana 11: Hora y canal para ver el Monday Night

Con un partido termina el lunes 17 de noviembre la actividad de la Semana 11 de la NFL.

Cowboys vs Raiders