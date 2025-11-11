La temporada 2025-2026 de la NFL continúa con la Semana 11; te damos las fechas, horarios y dónde ver todos los partidos en vivo en México.
Después de la Semana 10 de la NFL en la que los Patriots lograron su séptima victoria consecutiva, Nueva Inglaterra arrancará con las acciones en la Semana 11.
NFL Semana 11: Fecha, horario y dónde ver el arranque de la nueva jornada
El primer partido de la Semana 11 de la NFL será el jueves 13 de noviembre, y sobre el emparrillado del Gillette Stadium se enfrentarán Jets vs Patriots.
Jets vs Patriots
- Semana 11 de la NFL
- Fecha: Jueves 13 de noviembre de 2025
- Horario: 19:15 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports y NFL Game Pass
NFL Semana 11: Fechas, horarios y dónde ver los juegos del domingo
La mayoría de los partidos de la Semana 11 de la NFL se jugarán el domingo 16 de noviembre, destacando el duelo Commanders vs Dolphins en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España.
A continuación te damos todos los detalles para ver en vivo en México los partidos de la Semana 11 de la NFL, programados el domingo 16 de noviembre.
Commanders vs Dolphins
- Semana 11 de la NFL
- Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025
- Horario: 8:30 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Network y ViX
Packers vs Giants
- Semana 11 de la NFL
- Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Game Pass
Texans vs Titans
- Semana 11 de la NFL
- Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Game Pass
Panthers vs Falcons
- Semana 11 de la NFL
- Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Game Pass
Bears vs Vikings
- Semana 11 de la NFL
- Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports y NFL Game Pass
Chargers vs Jaguars
- Semana 11 de la NFL
- Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Game Pass
Buccaners vs Bills
- Semana 11 de la NFL
- Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports y NFL Game Pass
Bengals vs Steelers
- Semana 11 de la NFL
- Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ViX
49ers vs Cardinals
- Semana 11 de la NFL
- Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025
- Horario: 15:05 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports y NFL Game Pass
Seahawks vs Rams
- Semana 11 de la NFL
- Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025
- Horario: 15:05 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports y NFL Game Pass
Chiefs vs Broncos
- Semana 11 de la NFL
- Fecha: Domingo 61 de noviembre de 2025
- Horario: 15:25 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Canal 9
Ravens vs Browns
- Semana 11 de la NFL
- Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025
- Horario: 15:25 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports y NFL Game Pass
Eagles vs Lions
- Semana 11 de la NFL
- Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025
- Horario: 17:20 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN y Disney+
NFL Semana 11: Hora y canal para ver el Monday Night
Con un partido termina el lunes 17 de noviembre la actividad de la Semana 11 de la NFL.
Cowboys vs Raiders
- Semana 11 de la NFL
- Fecha: Lunes 17 de noviembre de 2025
- Horario: 19:15 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN y Disney+