El futbol femenil sigue en ascenso en México y una muestra de ello es que tres jugadoras aztecas disputarán las semifinales de la NWSL; te decimos cuándo y dónde verlas.

La NWSL, competencia de futbol femenil de Estados Unidos se ha convertido en una gran opción para las futbolistas mexicanas, y tres de ellas buscan el título.

Las tres futbolistas mexicanas que jugarán las semifinales de la NWSL son: Rebeca Bernal, Jaqueline Ovalle y Reyna Reyes.

¿Cuándo ver a las tres futbolistas mexicanas en las semifinales de la NWSL?

Rebeca Bernal, del Washington Spirit, y Reyna Reyes, del Portland Thorns, se enfrentarán en una de las semifinales de la NWSL, el sábado 15 de noviembre.

Jaqueline Ovalle, flamante refuerzo del Orlando Pride, vive sus primeros playoffs de la NWSL y en las semifinales enfrentará al Gotham FC, el domingo 16 de noviembre.

¿Dónde ver a las tres futbolistas mexicanas en las semifinales de la NWSL?

Washington Spirit de Rebeca Bernal vs Portland Thorns de Reyna Reyes, se enfrentan el sábado 15 de noviembre en las semifinales de la NWSL, partido que no tiene transmisión confirmada en México.

Partido: Washington Spirit vs Portland Thorns

Fecha: Sábado 15 de noviembre

Fase: Semifinales de la NWSL

Horario: 11 de la mañana, tiempo del centro de México

Sede: Audi Field, Washington

Transmisión: Sin transmisión

Orlando Pride de Jaqueline Ovalle reciben al Gotham FC el domingo 16 de noviembre en el Inter&Co Stadium, a partir de las 14 horas, y será transmitido en Disney+ Premium.

Partido: Orlando Pride vs Gotham FC

Fecha: Domingo 16 de noviembre

Fase: Semifinales de la NWSL

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Inter&Co Stadium

Transmisión: Disney+ Premium

De 🇲🇽 México a las Semis de la 🔝 @NWSL. 😎



3️⃣ de nuestras convocadas buscarán llegar a la Final y levantar el título.



🥹 Ahhhhhh ¡Mucho éxito! 💚#UnEquipoUnSueño pic.twitter.com/S9KELvrVnE — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) November 12, 2025

¿Cómo llegaron los equipos de las futbolistas mexicanas a las semifinales de la NWSL?

Después de que la escuadra del KC Current, primer lugar de la temporada regular de la NWSL, quedara eliminada, los equipos de las tres futbolistas mexicanas que están en semifinales, tienen buenas posibilidades de ser campeonas.

Orlando Pride de Jaqueline Ovalle, eliminó al Seattle Reign FC en cuartos de final, y es ligero favorito para avanzar a la final sobre el Gotham FC.

Por su parte, el Washington Spirit dejó en el camino a Racing Louisville en cuartos de final; mientras que Portland Thorns de Reyna Reyes acabó con las esperanzas de San Diego Wave.