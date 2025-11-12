LA Galaxy vs América se medirán en la Fecha FIFA en un partido amistoso más entre equipos de la MLS y la Liga MX; te decimos hora y canal para verlo.

A la espera de su participación en la fase final de la Liga MX, a la cual calificó de manera directa, América aprovechará la Fecha FIFA para seguir en ritmo enfrentando a LA Galaxy.

América, equipo dirigido por André Jardine, no contará ante LA Galaxy con varios jugadores que fueron seleccionados por sus respectivos países para encarar la Fecha FIFA.

LA Galaxy vs América: Hora para ver el partido amistoso en la Fecha FIFA

A las 20:30 horas, tiempo del centro de México, LA Galaxy vs América chocan en la Fecha FIFA, con el Dignity Health Sports Park de Los Ángeles, California, como sede del partido amistoso.

LA Galaxy vs América: Canal para ver el partido amistoso en la Fecha FIFA

Las plataformas ViX, TUDN y Canal 9 transmitirán el partido amistoso LA Galaxy vs América, en la Fecha FIFA.

Partido: LA Galaxy vs América

Fase: Partido amistoso Fecha FIFA

Fecha: Sábado 15 de noviembre de 2025

Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Dignity Health Sports Park

Transmisión: ViX, TUDN y Canal 9

¡Nosotros ya estamos listos! ¿Tú lo estás? 👊🤩



AMISTOSO ⚔️ LA Galaxy vs. América

🎟️ Compra tus entradas: https://t.co/zMdZMXIDfm

📅 15 de noviembre, 6:30 PM (HL)

🏟️ Dignity Health Sports Park, LA



Adquiere tus boletos y pintemos el estadio de amarillo. 💛 pic.twitter.com/WFSemxoP35 — Club América (@ClubAmerica) November 12, 2025

¿Cómo llega América al partido amistoso vs LA Galaxy en la Fecha FIFA?

América perdió con Toluca en la Jornada 17 de la Liga MX, para terminar como cuarto lugar del Apertura 2025.

Con 34 puntos, el América, que enfrentará a LA Galaxy en la Fecha FIFA, no pudo quedarse con el liderato de la Liga MX y desde la cuarta posición peleará el campeonato.

LA Galaxy, rival del América en la Fecha FIFA, no calificó a los playoffs de la MLS, por lo que se mantuvo entrenando para cumplir con el partido amistoso ante las Águilas.

¿Cuándo juega América en la Liguilla del Apertura 2025?

Tras la Fecha FIFA y el Play-In de la Liga MX, América se medirá con Rayados de Monterrey en los cuartos de final del Apertura 2025, serie en la que luce como favorito.

América ha tenido una temporada plagada de lesiones e imponderables, pero cuenta con el potencial suficiente para despertar en la Liguilla.