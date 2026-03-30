El periodista Mauricio Ymay generó polémica en redes sociales luego de sus comentarios sobre los abucheos de la afición mexicana en el Estadio Banorte durante el partido amistoso México vs Portugal.

Mauricio Ymay dijo que los abucheos de la afición son por “ignorancia” y falta de conocimiento futbolístico.

“(Los abucheos) Pasa por un tema de poco conocimiento futbolístico que existe en este país, y concretamente en esta ciudad”, declaró el periodista de TUDN.

Mauricio Ymay desata polémica por comentarios sobre abucheos en el México vs Portugal. (quinto partido)

¿Por qué la afición lanzó abucheos durante el partido México vs Portugal en el Estadio Banorte?

México fue abucheado por los aficionados que asistieron a la reapertura del Estadio Banorte luego de empatar 0-0 contra Portugal, el pasado sábado 28 de marzo de 2026.

México, dirigido por Javier Aguirre, tuvo un desempeño irregular y dejó muchas dudas rumbo al Mundial 2026, donde tendrán como primer encuentro un duelo frente a Sudáfrica.

Ante ello, la afición no dudó en abuchear a los jugadores de la Selección Mexicana e incluso en ocasiones apoyando a los rivales, por lo que el periodista Mauricio Ymay no dudó en hablar sobre dicha situación.

¿Javier Aguirre está a favor de los abucheos a la Selección Mexicana?

Al término del partido México vs Portugal, Javier Aguirre aceptó que la afición es exigente, pero aseguró que necesita jugadores que tengan la fuerza para hacerle frente a los abucheos.

“Lo he dicho hasta el cansancio, aquí hay que tener pantalones y tamaños porque la afición es exigente, nos pide ganar, jugar bien y ahí quiero que el jugador no se esconda que pida la pelota, que no pida el cambio porque le dio un calambre que muestre personalidad”, dijo el entrenador de México, Javier Aguirre.

De igual manera, el portero mexicano, Raúl Rangel, admitió que el partido contra Portugal no era sencillo, pero reconoció que la afición quería ver goles.

“Me quedo tranquilo, entiendo la frustración de la gente que quería ver goles, pero sabíamos que era un rival complicado, ha sido campeón de Europa, entonces competirle al tú por tú a una selección como Portugal creo es un buen resultado”, dijo el portero de la Selección Mexicana.