Commanders vs Dolphins protagonizarán el partido de la Semana 11 de la NFL en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid; te decimos a qué hora y dónde ver el primer juego de este tipo en España.

Las escuadras de los Commanders y los Dolphins se enfrentarán el domingo 16 de noviembre, en el arranque de la Semana 11 de la NFL.

Commanders vs Dolphins: A qué hora ver el partido de la Semana 11 de la NFL en el Santiago Bernabéu

El domingo 16 de noviembre, Commanders vs Dolphins juegan el partido de la Semana 11 de la NFL en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, España.

A las 8:30 horas, tiempo del centro de México arrancará el partido Commanders vs Dolphins.

Commanders vs Dolphins: ¿Dónde ver el partido de la Semana 11 de la NFL en el Santiago Bernabéu?

La plataforma ViX y NFL Network transmitirán el partido de la Semana 11 de la NFL, Commanders vs Dolphins.

Partido: Commanders vs Dolphins

Fase: Semana 11 de la NFL

Fecha: Domingo 16 de noviembre de 2025

Horario: 8:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: ViX y NFL Network

Commanders vs Dolphins: ¿Cómo llegan a la Semana 11 de la NFL?

Commanders y Dolphins no llegan al partido de la Semana 11 de la NFL en buen momento, luego de un arranque irregular de temporada.

Las marcas de 2-7 de los Miami Dolphins y 3-6 de los Washington Commanders no espantan a nadie, pero eso los equipara y podrían dar un buen partido en el Estadio Santiago Bernabéu.

Commanders vs Dolphins: Un espectáculo latino en el partido de la Semana 11 de la NFL

Commanders vs Dolphins será el primer partido de la NFL en España, y tendrá un show de música latina que incluye al argentino Bizarrap y al puertorriqueño Daddy Yankee.

“Tener la oportunidad de encabezar el espectáculo de medio tiempo para el primer partido de la NFL en España es un gran honor. Especialmente junto a Daddy Yankee, una leyenda”, dijo Bizarrap.

Las actuaciones previas al partido incluirán a la banda del Grupo de Infantería de Marina de Madrid con el himno nacional de España y a la vocalista Karina Pasian con el himno nacional de Estados Unidos.