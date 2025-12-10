A través de una alerta la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), presionó a la boletera Fanki por falta de información sobre boletos para México vs Portugal del partido Mundial 2026.

Ante el señalamiento de la Profeco de la falta de información precisa para adquirir un boleto para este partido entre México vs Portugal es que se lanzó la alerta.

Profeco lanza advertencia a Franki por caos en venta de boletos para México vs Portugal (Especial)

Por su parte la boletera Fanki decidió suspender la venta de los boletos al detectar un volumen de tráfico malicioso en su página oficial donde se haría la venta de los boletos para este partido.

Franki suspendió la venta de boletos del partido México vs Portugal (Especial)

Nota en desarrollo, en breve más información...