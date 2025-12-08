La preventa de boletos para el partido entre México y Portugal ha generado gran expectativa entre los aficionados, sobre todo por la presencia de Cristiano Ronaldo.

México y Portugal se enfrentarán en la cancha del Estadio Azteca, algunos meses antes de que inicie el Mundial 2026.

Será la primera vez que el astro portugués visite tierras mexicanas para disputar un encuentro, lo que sin duda elevará la demanda de entradas.

Preventa boletos México vs Portugal: Ya hay fecha para comprar entradas

La preventa de boletos para el partido entre México y Portugal ya tiene fecha confirmada, y los aficionados podrán adquirir sus entradas del 10 al 12 de diciembre.

Solo quienes cuenten con tarjeta de débito o crédito Banorte podrán acceder a la preventa de boletos para el México vs Portugal durante el periodo designado.

Los aficionados que usen tarjeta de crédito tendrán la opción de pagar a 5 o 10 meses sin intereses, lo que facilita la adquisición de entradas para un partido que promete gran demanda por la presencia de Cristiano Ronaldo.

Para asegurar su lugar en este histórico encuentro de preparación rumbo al Mundial 2026, los interesados deberán ingresar a www.fanki.com.mx durante los días de preventa.

Preventa para el México vs Portugal (Captura de pantalla)

¿Cuándo y a qué hora es el México vs Portugal?

El enfrentamiento entre México y Portugal quedó programado para el 28 de marzo de 2026, con el pitazo inicial marcado a las 19:00 horas (hora del Centro de México).

El Estadio Azteca será el escenario elegido para el partido, que servirá como prueba de preparación para ambas selecciones y promete convocatoria masiva.