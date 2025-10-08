Cristiano Ronaldo es un hombre que a lo largo de su carrera se ha encargo de romper cuanto récord se le ha puesto en el camino y esta vez, en la madurez de su carrera, ha impuesto uno más que poco tiene que ver con el futbol toda vez que reportes confirmaron que se ha convertido en el primer futbolista de la historia en convertirse en billonario.

Un factor fundamental para que incrementara el patrimonio de Cristiano Ronaldo fue su paso al futbol de Arabia Saudita, toda vez que si ya era el deportista mejor pagado en el mundo, su contrato con Al-Nassr aumentó exponencialmente su fortuna y más ahora que firmó una extensión contractual valuada en 400 millones de dólares, lo que lo llevó a convertirse entonces en billonario.

Con base en la información revelada por Bloomberg, medio que citó el contrato de Cristiano Ronaldo libre de impuestos, los acuerdos que el futbolista tiene con marcas como Armani y Nike también influyen en la fortuna que ostenta.

¿De cuánto es la fortuna de Cristiano Ronaldo?

Con base en la información del medio anteriormente mencionado, la fortuna de Cristiano Ronaldo ascendería a mil 400 millones de dólares netos, lo que lo convierte en el primer jugador de futbol billonario en toda la historia de este deporte.

El desglose contractual de la fortuna de Cristiano Ronaldo indica que entre 2002 y 2023, el portugués ganó más de 550 millones de dólares, a lo que se le suma un contrato con Nike por casi 18 millones de dólares anuales y patrocinios con marcas como la ya mencionada Armani, Castrol y otras marcas internacionales que en conjunto añadieron 175 millones de dólares a su fortuna.

Aunado a eso, es importante recordar que cuando Cristiano pasó de Manchester United a Al-Nassr, se convirtió en el jugador mejor pagado de la historia toda vez que su salario sería de 237.53 millones de dólares, más primas.

🤯🇵🇹 CRISTIANO RONALDO se convirtió en el PRIMER FUTBOLISTA BILLONARIO, luego de su nuevo contrato con Al-Nassr.



Su patrimonio neto hoy es de ¡1.400 MILLONES DE DÓLARES! 💰



[@business] pic.twitter.com/GR3WbE1ciu — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 8, 2025

Cristiano Ronaldo no deja de soñar con su gol mil

En lo estrictamente deportivo, Cristiano Ronaldo sueña con alcanzar su gol mil y aunque en su familia le han sugerido parar y pensar en el retiro, él todavía se siente en condiciones de jugar.

“La gente, especialmente mi familia, dice: ‘Es hora de que te detengas. Ya lo lograste todo. ¿Por qué quieres marcar mil goles?’. Pero yo no lo creo. Pienso que todavía estoy haciendo cosas buenas, estoy ayudando a mi club y a la selección nacional, y ¿por qué no seguir? Estoy seguro de que cuando termine, estaré satisfecho, porque lo di todo. Sé que no me quedan muchos años, pero los pocos que tengo, trato de disfrutar al máximo”, comentó Cristiano Ronaldo.

De tal forma, Cristiano Ronaldo posiblemente llegará al gol mil como el único futbolista millonario de la historia, lo que reafirmaría la histórica carrera que ha tenido en el deporte internacional.