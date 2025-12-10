El miércoles 10 de diciembre de 2025 arranca la preventa de boletos para el México vs Portugal, uno de los duelos más llamativos previo al Mundial 2026.
El México vs Portugal tendrá como principal atractivo a Cristiano Ronaldo, considerado por muchos como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.
Para quienes decidan comprar con su tarjeta de crédito Banorte, podrán acceder a la opción de pagar a 5 o 10 meses sin intereses, lo que podría facilitar la compra para los fans.
Precios para el México vs Portugal:
- Cabecera 300 - Desde $1,750
- Preferente 300 - Desde $1,500
- Palcos Club - Desde $6,000
- Alto Lateral - Desde $2,500
- Sur 100 - Desde $3,800
- Platea 200 - Desde $5,000
- Lateral 300A - Desde $5,000
- Lateral 300B - Desde $5,000
- Sierra Porch - Desde $8,000
- Premium A Super Seats - Desde $8,000
- Premium B Super Seats - Desde $8,000
- Premium A Tunnel Club - Desde $8,000
- Lateral 100 - Desde $4,000
- Norte 100 - Desde $3,800
- Alto Lateral UF - Desde $500
- Alto Norte - Desde $1,500
- Alto Norte UF - Desde $500
- Alto Sur - Desde $1,500
- Alto Sur UF - Desde $500
- Premium A Chairman — Desde $9,000
- Premium A Corner Club - Desde $6,500
- Premium A Locker — Desde $8,000
- Premium B Locker — Desde $8,000
Boletos México vs Portugal: Hoy 10 de diciembre inicia preventa; tarjetas participantes y promociones
La preventa de boletos para el México vs Portugal inicia el miércoles 10 y termina el viernes 12 diciembre, lo que permitirá a tarjetahabientes Banorte comprar sus boletos antes que nadie.
Si tienes una tarjeta de débito o crédito Banorte, podrás comprar tus boletos para el México vs Portugal antes de que se active la venta general para el partido que contará con la presencia de Cristiano Ronaldo.
Los boletos estarán a la venta exclusivamente en el portal de www.fanki.com.mx, una nueva plataforma que tendrá que estar lista para la alta demanda.
¿Cuándo y a qué hora es el México vs Portugal?
El partido amistoso entre México y Portugal será el 28 de marzo del 2026 a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.
La sede será el icónico Estadio Azteca, mismo que será sede del Mundial 2026 al que ambas selecciones ya están clasificadas.
- Partido: México vs Portugal
- Fecha: 28 de marzo del 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Transmisión: Por definirse
- Sede: Estadio Azteca