El miércoles 10 de diciembre de 2025 arranca la preventa de boletos para el México vs Portugal, uno de los duelos más llamativos previo al Mundial 2026.

El México vs Portugal tendrá como principal atractivo a Cristiano Ronaldo, considerado por muchos como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Para quienes decidan comprar con su tarjeta de crédito Banorte, podrán acceder a la opción de pagar a 5 o 10 meses sin intereses, lo que podría facilitar la compra para los fans.

Precios para el México vs Portugal:

Cabecera 300 - Desde $1,750

Preferente 300 - Desde $1,500

Palcos Club - Desde $6,000

Alto Lateral - Desde $2,500

Sur 100 - Desde $3,800

Platea 200 - Desde $5,000

Lateral 300A - Desde $5,000

Lateral 300B - Desde $5,000

Sierra Porch - Desde $8,000

Premium A Super Seats - Desde $8,000

Premium B Super Seats - Desde $8,000

Premium A Tunnel Club - Desde $8,000

Lateral 100 - Desde $4,000

Norte 100 - Desde $3,800

Alto Lateral UF - Desde $500

Alto Norte - Desde $1,500

Alto Norte UF - Desde $500

Alto Sur - Desde $1,500

Alto Sur UF - Desde $500

Premium A Chairman — Desde $9,000

Premium A Corner Club - Desde $6,500

Premium A Locker — Desde $8,000

Premium B Locker — Desde $8,000

La preventa de boletos para el México vs Portugal inicia el miércoles 10 y termina el viernes 12 diciembre, lo que permitirá a tarjetahabientes Banorte comprar sus boletos antes que nadie.

Si tienes una tarjeta de débito o crédito Banorte, podrás comprar tus boletos para el México vs Portugal antes de que se active la venta general para el partido que contará con la presencia de Cristiano Ronaldo.

Los boletos estarán a la venta exclusivamente en el portal de www.fanki.com.mx, una nueva plataforma que tendrá que estar lista para la alta demanda.

¿Cuándo y a qué hora es el México vs Portugal?

El partido amistoso entre México y Portugal será el 28 de marzo del 2026 a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

La sede será el icónico Estadio Azteca, mismo que será sede del Mundial 2026 al que ambas selecciones ya están clasificadas.