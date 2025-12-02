El partido México vs Portugal se confirmó como el elegido para la reapertura del Estadio Azteca, y se filtró la fecha para comprar las entradas del partido; te diremos también lo que se sabe acerca del precio de las entradas.

Cristiano Ronaldo y Portugal enfrentarán a México en un partido amistoso, el sábado 28 de marzo de cara al Mundial 2026.

Después de una amplia remodelación, el Estadio Azteca volverá a abrir sus puertas a la afición mexicana, a unos meses de que se inaugure el Mundial 2026.

Boletos para el México vs Portugal: Fecha para comprar entradas para el duelo de reapertura del Estadio Azteca

Se sabe que los boletos para el partido México vs Portudal saldrán a la venta el miércoles 10 de diciembre de 2025, de manera exclusiva para tarjetahabientes de Banorte, patrocinador del Estadio Azteca.

Boletos para el México vs Portugal: Precios para comprar entradas para el duelo de reapertura del Estadio Azteca

Aunque el partido México vs Portugal ya está confirmado, los precios de los boletos para asistir a la reapertura del Estadio Azteca no se han dado a conocer.

Se puede anticipar, que dado el nivel del rival de México, un Portugal que con Cristiano Ronaldo peleará por el campeonato del Mundial 2026, los boletos no serán nada baratos.

La referencia más reciente nos remite al partido México vs Uruguay, en el que el boleto más barato para asistir al Estadio Corona de Torreón, estuvo por encima de los mil pesos y los costos se acercaron a los 5 mil pesos.

El otro rival de México en la Fecha FIFA del mes de marzo

Además de enfrentar a Portugal en la Fecha FIFA del mes de marzo de 2026, México se medirá a otra selección que jugará el Mundial 2026.

Bélgica será el rival de México el martes 31 de marzo de 2026 en el Soldier Field de Chicago, Estados Unidos.

La preparación de México de cara al debut en el Mundial 2026 continuará después de la Fecha FIFA, momento en el que el Tri ya debería mostrar un mejor funcionamiento en la cancha.