Fanki, la boletera encargada de la preventa del México vs Portugal, colapsó y los memes no perdonaron.

15 minutos antes de las 9 de la mañana, hora en que comenzaba la preventa Banorte para el partido de futbol previo al Mundial 2026 con Cristiano Ronaldo, se registró la caída de los servidores de Fanki.

Mejores memes del colapso de Fanki en la preventa del México vs Portugal

La creatividad de los fanáticos nuevamente se hizo presente con divertidos memes luego de la caída de Fanki, página encargada de la preventa del México vs Portugal.

Mejores memes del colapso de Fanki en la preventa del México vs Portugal (Captura de pantalla )

Para hacer menos la espera, usuarios compartieron varios memes en redes sociales que marcaban su frustración por no poder comprar los boletos para el partido amistoso que tendrá lugar el 28 de marzo.

De acuerdo con los usuarios, antes de que iniciara la preventa Fanki marcó el Error 503, que por lo general se asocia a la saturación del servidor por alta demanda que recibe de externos.

Cuando la preventa comenzó a la 9 de mañana, la página mostró un error diferente, el 504 que significa un servidor se quedó esperando demasiado tiempo por una respuesta que no llegó.

Con un tono sarcástico los usuarios aprovecharon para reírse de la tragedia al no poder entrar a Fanki.

Otros se burlaron de la elección de Fanki como la encargada de gestionar la totalidad de los accesos y centralizar la altísima demanda que se anticipaba para el México contra Portugal y la visita de Cristiano Ronaldo por primera vez.

Cristiano Ronaldo se ve salpicado entre los memes por la caída de Fanki en la preventa del México vs Portugal

Entre los memes que se compartieron se encuentran varios con la imagen de Cristiano Ronaldo y es que muchos esperan que puedan ver a esta leyenda del futbol en la inauguración del Estadio Banorte.

Mientras la gente intentaba actualizar compulsivamente la página, la conversación digital se llenó de comparaciones irónicas, imágenes de desesperación y chistes sobre la llegada de Cristiano Ronaldo.

Otros se encuentran relacionados con Ticketmaster, boletera con la que ‘se disculpan’ por las veces en que se quejaron de sus servidores.

Ticketmaster comúnmente se encarga de la venta de entradas para eventos de gran magnitud, pero que esta vez fue relegada por Fanki.

Por lo que usuarios cuestionaron la confianza en Fanki, después de que falló en el momento crucial de la apertura de la venta inicial.

