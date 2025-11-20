Colts vs Chiefs protagonizarán el partido de la Semana 12 de la NFL en el Arrowhead Stadium de Kansas City; te decimos a qué hora y dónde ver la cita vital para la escuadra de Patrick Mahomes.

Los Colts son una prueba de fuego para cualquier rival, en particular para uno sin margen de error como los Chiefs, en duelo de la Semana 12 de la NFL.

Colts vs Chiefs: A qué hora ver el partido de la Semana 12 de la NFL

El domingo 23 de noviembre, Colts vs Chiefs juegan el partido de la Semana 12 de la NFL en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

A las 12 horas, tiempo del centro de México, arrancará el partido Colts vs Chiefs en la continuación de la Semana 12 de la NFL.

Colts vs Chiefs: ¿Dónde ver el partido de la Semana 12 de la NFL?

Fox Sports y NFL Game Pass transmitirán el partido de la Semana 12 de la NFL, Colts vs Chiefs.

Partido: Colts vs Chiefs

Fase: Semana 12 de la NFL

Fecha: Domingo 23 de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: Arrowhead Stadium

Transmisión: Fox Sports y NFL Game Pass

Colts vs Chiefs: ¿Cómo llegan a la Semana 12 de la NFL?

El partido, Colts vs Chiefs llega cargado de matices en la Semana 12 de la NFL, que promete un duelo de alarido sobre el emparrillado.

Los Colts, con una ofensiva eficiente que obliga a cualquier defensa a respetar la caja y a medir cada movimiento.

Patrick Mahomes, mariscal de campo de los Chiefs, desafiará a los Colts siendo que tiene mayor capacidad para convertir jugadas negativas en positivas.

Ha pasado una década desde la última vez que Kansas City (5-5) tenía cinco derrotas a estas alturas de la temporada. Con el ataque más potente de la NFL de visita en la ciudad esta semana, la confianza podría ser su mejor arma.

Colts vs Chiefs: Indianápolis va por una victoria de peso en la NFL

Los Colts, con al menos 29 puntos en cada uno de sus ocho triunfos en la temporada de la NFL, tienen en Jonathan Taylor al líder corredor de la liga y en Daniel Jones al mejor pasador con 265,9 yardas por encuentro.

Además, los Colts retarán a los Chiefs con una defensiva que ha conseguido al menos un robo de balón en cada partido de esta campaña.

Lo que no tienen los Colts es una victoria ante un verdadero peso completo esta temporada, y van en busca de uno a Kansas City Chiefs.