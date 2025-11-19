Rebeca Bernal, futbolista mexicana del Spirit, jugará la Final de la NWSL vs Gotham; te damos la hora y canal para ver el partido vs Gotham, el sábado 22 de noviembre.

La defensa Rebeca Bernal será la única futbolista mexicana en la Final de la NWSL, como parte del Washington Spirit, luego de que Jacquline Ovalle no pudo llegar a esta instancia con el Orlando Pride.

Spirit vs Gotham: Hora para ver a la mexicana Rebeca Bernal en la Final de la NWSL

A las 19 horas, tiempo del centro de México inicia el partido Spirit vs Gotham, en la Final de la NWSL que jugará la mexicana Rebeca Bernal, programado para jugarse el sábado 22 de noviembre.

Spirit vs Gotham: Canal para ver a la mexicana Rebeca Bernal en la Final de la NWSL

Las plataformas Disney+ y ESPN serán la señales en las que se podrá ver la Final de la NWSL, entre el Spirit de la mexicana, Rebeca Bernal, contra el Gotham FC.

Partido: Spirit vs Gotham

Fase: Final de la NWSL

Fecha: Sábado 22 de noviembre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: PayPal Park de San José, California

Transmisión: Disney+ y ESPN

¿Cómo llegó el Spirit de la mexicana Rebeca Bernal a la Final de la NWSL?

El Washington Spirit de Rebeca Bernal regresa a la Final de la NWSL, partido en el que es la escuadra favorita sobre el Gotham.

Contrario a los cuartos de final de la NWSL, que superó en tanda de penaltis, en la semifinal el Spirit no necesitó tiempo extra, derrotando al Portland Thorns con una claro 2-0 en el marcador.

Así, la mexicana Rebeca Bernal buscará el campeonato de la NWSL con el Spirit, el sábado 22 de noviembre.

El Gotham llega como la gran sorpresa a la Final de la NWSL

Gotham calificó como la escuadra número 8, pero no es débil, y lo demostró en la semifinal de la NWSL contra el Orlando Pride, duelo que se decidió en el tiempo de compensación del segundo tiempo.

Solo dos equipos han llegado a la final como últimos clasificados. WNY Flash lo logró en 2016 como cuarto clasificado, y en 2023, Gotham lo hizo como sexto.

Ante el Spirit, Gotham se medirá en una revancha del partido de semifinales de 2024, que terminó con una tanda de penaltis y una derrota desgarradora para los visitantes.