Arsenal vs Tottenham se enfrentan en la Jornada 12 de la Premier League; te damos la hora y canal para ver el partido, el domingo 23 de noviembre.

El Arsenal es líder de la Premier League y ese nivel lo hace favorito para ganar los tres puntos ante el Tottenham, en la Jornada 12.

Arsenal vs Tottenham: Hora para ver el partido de la Jornada 12 de la Premier League

A las 10:30 horas, tiempo del centro de México, Arsenal recibe al Tottenham en la Jornada 12 de la Premier League.

Arsenal vs Tottenham: Canal para ver el partido de la Jornada 12 de la Premier League

Las plataformas Caliente TV y FOX One serán las señales en la que se podrá ver el partido Arsenal vs Tottenham, en la Jornada 12 de la Premier League.

Partido: Arsenal vs Tottenham

Fase: Jornada 12 de la Premier League.

Fecha: Domingo 23 de noviembre de 2025

Horario: 10:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Emirates Stadium

Transmisión: Caliente TV y FOX One

¿Cómo llega Arsenal a la Jornada 12 de la Premier League?

Arsenal marcha como el mejor equipo de la Premier League con 26 puntos ganados, seguido de cerca por el Manchester City, por lo que necesita ganar en casa al Tottenham.

De cara al partido contra Tottenham, el Arsenal empató 2-2 en la cancha del Sunderland, un resultado inesperado para el líder de la Premier League.

Después del partido contra Tottenham, el Arsenal repetirá como local recibiendo al Bayern Múnich en un gran partido en la Jornada 5 de la Champions League.

Así llega el Tottenham al partido de la Jornada 12 de la Premier League vs Arsenal

El Tottenham, por su parte, también sumó un punto en la anterior jornada de la Premier League, pero lo hizo como local ante el Manchester United, previo a su duelo contra Arsenal.

Con 18 puntos, el Tottenham es quinto lugar de la Premier League, por lo que una victoria sería fundamental en sus aspiraciones para pelear por los primeros lugares.

Después de cumplir su partido en la Premier League, el Tottenham visitará al PSG en la Jornada 5 de la Champions League.