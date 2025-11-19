Liverpool vs Nottingham Forest se encuentran en el reinicio de la Premier League, como parte de la Jornada 12 del torneo; te decimos a qué hora y dónde ver el partido.

Liverpool no ha tenido el mejor arranque en la Premier League, situación que buscará enderezar en la Jornada 12 contra el Nottingham Forest.

Liverpool vs Nottingham Forest saltarán a la cancha el sábado 22 de noviembre en la Jornada 12 de la Premier League.

En punto de las 9 horas, tiempo del centro de México, Nottingham Forest visita a Liverpool en el mítico Anfield.

El partido Liverpool vs Nottingham Forest es el segundo en iniciar de una jornada sabatina nutrida en actividad.

Liverpool vs Nottingham Forest: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 12 de la Premier League?

Las señales de Caliente TV y FOX One transmitirán el partido Liverpool vs Nottingham Forest, como parte de la Jornada 6 de la Premier League.

Partido : Liverpool vs Nottingham Forest

: Fase: Jornada 12 de la Premier League

Fecha: Sábado 22 de noviembre de 2025

Horario: 9 horas, tiempo del centro de México

Sede: Anfield

Transmisión: Caliente TV y FOX oNE

¿Cómo llega Liverpool a la Jornada 12 de la Premier League vs Nottingham Forest?

Liverpool fue goleado por Manchester City en la Jornada 11 de la Premier League, agudizando el mal momento del equipo rojo en la competencia inglesa.

Con 18 puntos, Liverpool está muy lejos del Arsenal, líder de la Premier League con 26 unidades en la competencia.

Después de encarar a Nottingham Forest en la Premier League, repetirá como local recibiendo en la Champions League al PSV, el martes 26 de noviembre.

¿Cómo va el Nottingham Forest en la Premier League?

El Nottingham Forest, rival de Liverpool en la Jornada 12 de la Premier League, derrotó 3-1 a Leeds en su anterior partido de la competencia.

Los tres puntos logrados en su cancha le sirvió al Nottingham Forest para alejarse del sótano de la Premier League, y con 9 puntos supera por 7 unidades al colero Wolves.