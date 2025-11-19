La temporada 2025-2026 de la NFL continúa con la Semana 12; te damos las fechas, horarios y dónde ver todos los partidos en vivo en México.

Después de la Semana 11 de la NFL en la que los Cowboys cerraron con un contundente triunfo sobre los Raiders, continúan las acciones en la Semana 12.

NFL Semana 12: Fecha, horario y dónde ver el arranque de la nueva jornada

El primer partido de la Semana 12 de la NFL será el jueves 20 de noviembre, y sobre el emparrillado del NRG Stadium se enfrentarán Bills vs Texans.

Bills vs Texans

Semana 12 de la NFL

Fecha: Jueves 20 de noviembre de 2025

Horario: 19:15 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports y NFL Game Pass

NFL Semana 12: Fechas, horarios y dónde ver los juegos del domingo

La mayoría de los partidos de la Semana 12 de la NFL se jugarán el domingo 23 de noviembre, destacando el duelo Colts vs Chiefs en el Arrowhead Stadium.

A continuación te damos todos los detalles para ver en vivo en México los partidos de la Semana 12 de la NFL, programados el domingo 23 de noviembre.

Jets vs Ravens

Semana 12 de la NFL

Fecha: Domingo 23 de noviembre de 2025

Horario: 12horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Game Pass

Steelers vs Bears

Semana 12 de la NFL

Fecha: Domingo 23 de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports

Patriots vs Bengals

Semana 12 de la NFL

Fecha: Domingo 23 de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Game Pass

Giants vs Lions

Semana 12 de la NFL

Fecha: Domingo 23 de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Game Pass

Vikings vs Packers

Semana 12 de la NFL

Fecha: Domingo 23 de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: ViX

Colts vs Chiefs

Semana 12 de la NFL

Fecha: Domingo 23 de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports

Seahawks vs Titans

Semana 12 de la NFL

Fecha: Domingo 23 de noviembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Game Pass

Jaguars vs Cardinals

Semana 12 de la NFL

Fecha: Domingo 23 de noviembre de 2025

Horario: 15:05 horas, tiempo del centro de México

Canal: Canal 9

Browns vs Raiders

Semana 12 de la NFL

Fecha: Domingo 23 de noviembre de 2025

Horario: 15:05 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports

Eagles vs Cowboys

Semana 12 de la NFL

Fecha: Domingo 23 de noviembre de 2025

Horario: 15:25 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports

Falcons vs Saints

Semana 12 de la NFL

Fecha: Domingo 23 de noviembre de 2025

Horario: 15;25 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Game Pass

Buccaners vs Rams

Semana 12 de la NFL

Fecha: Domingo 23 de noviembre de 2025

Horario: 19:20 horas, tiempo del centro de México

Canal: ESPN y Disney+

NFL Semana 12: Hora y canal para ver el Monday Night

Con un partido termina el lunes 24 de noviembre la actividad de la Semana 12 de la NFL, en el Monday Night.

Panthers vs 49ers