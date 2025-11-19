La temporada 2025-2026 de la NFL continúa con la Semana 12; te damos las fechas, horarios y dónde ver todos los partidos en vivo en México.
Después de la Semana 11 de la NFL en la que los Cowboys cerraron con un contundente triunfo sobre los Raiders, continúan las acciones en la Semana 12.
NFL Semana 12: Fecha, horario y dónde ver el arranque de la nueva jornada
El primer partido de la Semana 12 de la NFL será el jueves 20 de noviembre, y sobre el emparrillado del NRG Stadium se enfrentarán Bills vs Texans.
Bills vs Texans
- Semana 12 de la NFL
- Fecha: Jueves 20 de noviembre de 2025
- Horario: 19:15 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports y NFL Game Pass
NFL Semana 12: Fechas, horarios y dónde ver los juegos del domingo
La mayoría de los partidos de la Semana 12 de la NFL se jugarán el domingo 23 de noviembre, destacando el duelo Colts vs Chiefs en el Arrowhead Stadium.
A continuación te damos todos los detalles para ver en vivo en México los partidos de la Semana 12 de la NFL, programados el domingo 23 de noviembre.
Jets vs Ravens
- Semana 12 de la NFL
- Fecha: Domingo 23 de noviembre de 2025
- Horario: 12horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Game Pass
Steelers vs Bears
- Semana 12 de la NFL
- Fecha: Domingo 23 de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports
Patriots vs Bengals
- Semana 12 de la NFL
- Fecha: Domingo 23 de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Game Pass
Giants vs Lions
- Semana 12 de la NFL
- Fecha: Domingo 23 de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Game Pass
Vikings vs Packers
- Semana 12 de la NFL
- Fecha: Domingo 23 de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ViX
Colts vs Chiefs
- Semana 12 de la NFL
- Fecha: Domingo 23 de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports
Seahawks vs Titans
- Semana 12 de la NFL
- Fecha: Domingo 23 de noviembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Game Pass
Jaguars vs Cardinals
- Semana 12 de la NFL
- Fecha: Domingo 23 de noviembre de 2025
- Horario: 15:05 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Canal 9
Browns vs Raiders
- Semana 12 de la NFL
- Fecha: Domingo 23 de noviembre de 2025
- Horario: 15:05 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports
Eagles vs Cowboys
- Semana 12 de la NFL
- Fecha: Domingo 23 de noviembre de 2025
- Horario: 15:25 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports
Falcons vs Saints
- Semana 12 de la NFL
- Fecha: Domingo 23 de noviembre de 2025
- Horario: 15;25 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Game Pass
Buccaners vs Rams
- Semana 12 de la NFL
- Fecha: Domingo 23 de noviembre de 2025
- Horario: 19:20 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN y Disney+
NFL Semana 12: Hora y canal para ver el Monday Night
Con un partido termina el lunes 24 de noviembre la actividad de la Semana 12 de la NFL, en el Monday Night.
Panthers vs 49ers
- Semana 12 de la NFL
- Fecha: Lunes 24 de noviembre de 2025
- Horario: 19:15 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN y Disney+