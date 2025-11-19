Newcastle vs Manchester City chocan en la Jornada 12 de la Premier League; te contamos cuándo y dónde ver el partido dle equipo de Pep Guardiola.

Siete partidos están programados en el primer día de actividades de la Jornada 12 de la Premier League, y Newcastle vs Manchester City será el cotejo estelar.

Newcastle vs Manchester City: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 12 de Premier League?

El sábado 22 de noviembre de 2025 arranca la Jornada 12 de la Premier League, y en la cancha del Newcastle, Manchester City busca su octavo triunfo en la competencia.

Newcastle vs Manchester City: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 12 de Premier League?

La plataforma HBO MAX transmitirá el partido Newcastle vs Manchester City, como parte de la Jornada 12 de la Premier League.

Newcastle vs Manchester City chocan a partir de las 11:30 horas, tiempo del centro de México, el domingo 22 de noviembre.

Partido: Newcastle vs Manchester City

Fase; Jornada 12 de la Premier League

Fecha: Domingo 22 de noviembre de 2025

Horario: 11:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: St. James’ Park

Transmisión: HBO MAX

¿Cómo llega Manchester City a la Jornada 12 de la Premier League?

El Manchester City goleó 3-0 a Liverpool en la Jornada 12 de la Premier League, para mantenerse en la pelea por el liderato de la competencia.

Con los tres puntos sumados ante Liverpool, el Manchester City llegó a 22 unidades en el segundo lugar de la Premier League.

Sumar otra victoria en la Jornada 12 de la Premier League sobre Newcastle sería fundamental para el Manchester City, que también continuará su andar en la Champions League.

En la Jornada 5 de la Champions League, Manchester City se enfrentará al Bayer Leverkusen el martes 25 de noviembre de 2025.

Así llega Newcastle a la Jornada 12 de la Premier League vs Manchester City

El Newcastle llega a la Jornada 12 de la Premier League contra Manchester City, con la necesidad de lograr un buen resultado que lo acerque a la parte alta de la competencia.

En la Jornada 11 de la Premier League, el Newcastle perdió 1-3 con Brentford, para quedarse con 12 puntos en el lugar 14 del torneo.