Sí creías que habías leído todo sobre las ayudas al Club América, llega una alocada teoría que ha inundado las redes sociales por lo polémica de esta, pues ahora resulta que el césped fue factor para que llegará el gol de Allan Saint-Maximin ante Pachuca.

Club América venció a Pachuca sin mayor complejidad en el Estadio Ciudad de los Deportes, pero siempre hay espacio para la polémica cuando se trata de las Águilas y ahora surgió una alocada teoría sobre el gol de Allan Saint-Maximin.

Pero empecemos por dar contexto, el delantero francés ingresó de cambio durante el América vs Pachuca y se encargó de marcar el segundo gol de las Águilas.

El flamante refuerzo del Club América aprovechó una mala salida de Carlos Moreno, vio el arco vacío y simplemente disparó para mandar a guardar la esférica.

¿El césped ayudó para el gol de Allan Saint-Maximin? Esta es la alocada teoría que circula en redes sociales

A través de redes sociales ha comenzado a circular con éxito un video del gol de Allan Saint-Maximin contra Pachuca en el que se puede observar que el balón no iba en dirección a portería, pero un imperfecto en el césped del Estadio Ciudad de los Deportes, provocó que el esférico tomara la dirección correcta.

El balón que envió Allan Saint Maximin apuntaba a irse por un costado de la portería de Club Pachuca, pero un pedazo de césped sobresalía y desvió la esférica con dirección a portería.

Así que ya podemos decir que el césped también “ayuda” al América cuando se trata de ganar partidos.

EL PASTO AYUDÓ AL GOL DE MAXIMIN 🦅pic.twitter.com/CQJ4jQ12OU — Club América Out Of Context (@OutOfContextAme) September 1, 2025

Allan Saint-Maximin vivirá su primer Clásico Nacional con América

Allan Saint-Maximin inició con el pie derecho su aventura en la Liga MX: lleva dos goles en el mismo número de partidos. Ahora, tiene en puerta su primer Clásico Nacional con Club América.

Club América se medirá a Chivas este fin de semana en el marco de la Jornada 8 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.