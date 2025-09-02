La Alcaldía Benito Juárez se echó para atrás y le garantizó los partidos del América en el Estadio Ciudad de los Deportes.

A través de un comunicado, la Alcaldía Benito Juárez informó que revisó la documentación, por lo que no existe impedimento para llevar a cabo los encuentros del América, pues se cumplen con los requisitos establecidos que garantizan la seguridad de los asistentes y vecinos.

“El Estadio Ciudad de los Deportes notificó a la alcaldía Benito Juárez los avisos de espectáculos públicos y los planes de contingencia en materia de Protección Civil y de seguridad para la realización de los próximos siete partidos/eventos programados por la liga de Futbol MX (4 femeniles y 3 varoniles) a celebrarse en las próximas 4 semanas”, informó la Alcaldía Benito Juárez sobre los partidos del América.

#Comunicado

Alcaldía Benito Juárez y Estadio Ciudad de los Deportes establecieron los lineamientos que garantizan la operación de un “Estadio Seguro” en beneficio de los vecinos y asistentes del estadio.

🔗 https://t.co/hz94qCnejP pic.twitter.com/JATbm8gaGi — Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) September 2, 2025

