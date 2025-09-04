El pasado fin de semana, América se vio en la obligación de jugar ante Pachuca en un Estadio Ciudad de los Deportes a puerta cerrada por la decisión de la Alcaldía Benito Juárez que argumentó que personal de las Águilas se había excedido en sus facultades, lo cual fue desmentido mediante un boletín compartido por Grupo Ollamani.

Ante lo sucedido, SDP Deportes pudo confirmar que el pasado lunes 1 de septiembre, el mismo grupo interpuso un amparo en contra del dictamen de la Alcaldía Benito Juárez con la única finalidad de que América no vuelva a tener que jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes sin sus aficionados en el tiempo que le queda en este inmueble antes de volver al Estadio Azteca.

Es importante resaltar que la razón por la cual los azulcremas no metieron este amparo desde el viernes anterior fue porque el comunicado de la Alcaldía Benito Juárez salió a una hora en la que los juzgados ya no estaban en labores, lo que dejó a la directiva del club con un nulo margen de maniobra.

Grupo Ollamani metió un amparo para que América juegue en el Estadio Ciudad de los Deportes

Como ya se mencionó, Grupo Ollamani acudió a los juzgados el pasado 1 de septiembre a interponer un amparo que le permitiera a América jugar sus siguientes juegos de local con público en el Estadio Ciudad de los Deportes bajo el argumento de que no había sustento para que la Alcaldía Benito Juárez les cerrara el inmueble.

Cabe destacar que este fue el único recurso legal que desde la cúpula de América interpusieron en el caso. Ni Grupo Ollamani ni las Águilas por su cuenta demandaron a la Alcaldía Benito Juárez por el cierre de puertas en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Para el martes 2 de septiembre que se reunieron las autoridades de la Alcaldía con personal del Estadio Ciudad de los Deportes, vinieron los acuerdos de mantener el operativo ladrillera durante los juegos de los Millonetas como local, así como la repartición de responsabilidades para ejecutar los dispositivos de seguridad dentro y fuera del inmueble, cosa que desde América aceptaron a fin de mantener la cordialidad entre todos los involucrados.

América garantiza que no volverá a jugar a puerta cerrada en el Estadio Ciudad de los Deportes

Independiente a los acuerdos alcanzados entre la Alcaldía Benito Juárez y el Estadio Ciudad de los Deportes, este jueves 4 de septiembre se dio a conocer la resolución a la solicitud de amparo que Grupo Ollamani realizó en defensa de los intereses de América, mismo que fue favorable para la causa de los de Coapa.

Con esto, queda por sentado que el procedimiento de la Alcaldía Benito Juárez en la figura del alcalde Luis Mendoza no tenía fundamento legal para proceder, por lo que América tiene la certeza de que todos sus siguientes encuentros en el Estadio Ciudad de los Deportes serán con gente en las gradas.

Además, quedó sentado un precedente que en el Nido usarán como garantía a futuro a fin de que Luis Mendoza o cualquier otro funcionario de la Alcaldía Benito Juárez no intente ejercer una acción como la que aplicaron hace unos días en contra de América, lo que confirma el revés que los cremas aplicaron a las autoridades de esta demarcación.