El conflicto entre América y la Alcaldía Benito Juárez tras el cierre de puertas del Estadio Ciudad de los Deportes quedó resuelto toda vez que el pasado lunes 2 de septiembre, las autoridades de dicha demarcación se reunieron con personal del inmueble a fin de definir puntos de acuerdo en común para reforzar los operativos de seguridad tanto dentro como fuera del escenario; sin embargo, había un punto todavía por definir: la posible demanda contra la Alcaldía.

Durante los últimos días, en las oficinas de América se resolvieron diferentes temas relacionados con el conflicto con la Alcaldía Benito Juárez; primero, si se moverían del Estadio Ciudad de los Deportes o permanecerían ahí para sus partidos como local y también, si procederían legalmente por las pérdidas económicas que representó jugar contra Pachuca a puerta cerrada, lo cual definieron a nivel directivo.

SDP Deportes pudo confirmar que América no demandó a la Alcaldía Benito Juárez por haber cerrado las puertas del Estadio Ciudad de los Deportes de manera unilateral para el encuentro frente a Pachuca del pasado sábado 30 de septiembre, por el contrario, optaron por apegarse a las resoluciones a las que llegaron en la reunión en las instalaciones de la Alcaldía en las que si bien, no tuvieron ningún representante en la mesa de trabajo, quedaron al tanto de todo lo acordado.

¿Cuándo vuelve a jugar América en el Estadio Ciudad de los Deportes?

El Estadio Ciudad de los Deportes volverá a abrir sus puertas a los aficionados el próximo domingo 7 de septiembre, fecha en la que América Femenil recibirá a Atlético de San Luis. En lo que respecta al equipo varonil de las Águilas, recibirán a Chivas en una nueva edición del Clásico Nacional el próximo sábado 13 de septiembre a las 21:05 hrs con afición en las gradas, contrario a lo que pasó con el cierre en contra de los Tuzos.

Que América volverá a jugar con gente en las tribunas del Estadio Ciudad de los Deportes es algo oficial y por ahora solamente resta que el club haga de conocimiento de sus seguidores el costo de los boletos para su siguiente encuentro. Cabe recordar que, en el caso de la gente que había comprado entradas para el partido contra Pachuca se les hizo su reembolso y con ello, perdieron el acceso a la preventa que originalmente se había programado para el Clásico

Será en el transcurso de la siguiente semana cuando desde Coapa confirmen fechas de preventa, venta el público en general y precio de los boletos para el partido más esperado de la fase regular, en el cual, dicho sea de paso, parten como favoritos por lo visto en las siete jornadas que hasta el momento han transcurrido.

¿Cómo funcionará la seguridad en los partidos de América en el Estadio Ciudad de los Deportes?

Dentro de los acuerdos a los que el personal del Estadio Ciudad de los Deportes llegó con la Alcaldía Benito Juárez está el hecho de que, durante los partidos de América, se mantendrá el operativo ladrillera, el cual contempla cierres de calles y vialidades aledañas al inmueble.

En lo que respecta a la seguridad afuera del estadio, resalta el hecho de que los cuerpos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encargarán de ejecutar los operativos implementados para los partidos de América en el Estadio Ciudad de los Deportes antes, durante y después de los encuentros en este recinto.

Para control de accesos, revisión de boletos y control de la seguridad dentro del también llamado Estadio Azulcrema, la seguridad privada contratada por este escenario será la que intervenga a fin de mantener todo bajo control.