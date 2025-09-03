El mercado de pases a nivel internacional se ha cerrado y con ello, las posibilidades de emigrar a Europa para Sebastián Cáceres se terminaron a pesar de que en este periodo de transferencias, América recibió dos ofertas desde el viejo continente por sus servicios, mismas que consideraron insuficientes, así que la directiva decidió no vender al central Uruguay a pesar de que él manifestó su deseo de salir.

La última oferta de Europa que llegó a las oficinas de América por Sebastián Cáceres fue de Ipswich Town en la Premiership de Inglaterra y la rechazaron porque era cercana a los 4 millones de dólares, mientras que en el Nido esperaban al menos 8 millones de dólares para negociar la salida por el charrúa que, ahora, abiertamente expresó que seguirá con las Águilas.

“No, creo que ya termina el periodo entonces no, no da para hacer cambios, entonces nada, en eso (América) seguimos”, dijo Sebastián Cáceres en su natal Uruguay, luego de reportar con la Celeste para los partidos corrrespondientes a la eliminatoria de Conmebol rumbo al Mundial del 2026.

Sebastián Cáceres quería irse de América a Ipswich Town

Sin guardarse nada, Sebastián Cáceres aceptó que su deseo era sumarse a Ipswich Town y con ello, dar el paso de dejar América para irse a jugar a la que, para él, es una de las ligas más competitivas del mundo a pesar de tratarse de una Segunda División.

“Sí, obviamente (deseaba llegar al Ipswich Town), porque creo que es una liga muy competitiva (Championship), a mí parecer es la sexta o séptima mejor del mundo, y bueno no se dio, pero creo que era una linda oportunidad para poder medirse en Europa”, expresó Sebastián Cáceres sobre su sentir tras no haber podido salir de América.

A falta de nueve meses para el Mundial 2026, la única ventana que le queda a Sebastián Cáceres para irse a Europa antes de la justa veraniega será en el siguiente mercado de invierno; sin embargo, la postura de América será la misma y si quiere irse, tendrá que ser con una oferta económica acorde a lo que esperan en Coapa.

En América confirmaron oferta de Europa por Sebastián Cáceres

Es importante mencionar que hace unos días, Santiago Baños, presidente deportivo de América, confirmó que llegó una oferta por Sebastián Cáceres desde Europa, pero no consideraron que cumpliera con las expectativas por un elemento que, además, es seleccionado uruguayo y usualmente titular con su país.

“Por Cáceres llegó una oferta, pero no en los parámetros que esperamos por un jugador seleccionado que lleva mucho tiempo aquí. Hasta que no cierren las ligas en diferentes partes del mundo no podemos asegurar más salidas o entradas”, dijo en su momento el directivo de América por la posible salida de Sebastián Cáceres a Europa.

De tal forma, el zaguero charrúa estará, como mínimo, un torneo más con América, equipo donde fue uno de los pilares para la consecución de un tricampeonato, un Campeón de Campeones, una Supercopa MX y una Campeones Cup.