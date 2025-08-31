Majo González, periodista de TNT Sports, lanzó severas denuncias a la Alcaldía Benito Juárez luego de que se confirmara que el duelo entre América y Pachuca se jugaría a puerta cerrada.

Fue a través de redes sociales que Majo González mostró su crítica por lo sucedido en el Estadio Ciudad de los Deportes cuando cerraron las vialidades que afectaron a los habitantes de la Alcaldía Benito Juárez.

En su cuenta de X, Majo González detalló que si reportas cualquier problema ajeno al futbol mexicano o cualquier otro deporte no se resuelve con la misma velocidad con la que se pidió que se jugara a puerta cerrada el América vs Pachuca.

“A la alcaldía BJ le reportas asaltos/baches/falta de alumbrado/gente que se droga y quita la vida en los parques infantiles/envenenamiento de perros/robo a casas y autopartes, no más por mencionar algunos… pero para esto sí eres bien efectivo”, escribió Majo González.

Majo González también señaló que para ella el Estadio Ciudad de los Deportes debería ser reubicado por los problemas que se generan en los alrededores, pues los vecinos se han quejado constantemente por la cantidad de autos que se estacionan en los alrededores del recinto.

La periodista Majo González también apoyó los comentarios de los usuarios en donde apoyó el mal manejo que se tiene en la Alcaldía Benito Juárez, ya que se han presentado robos tanto en los hogares como en la vía pública.

Asimismo, indicó que los parques infantiles no se han reparado pese a las constantes denuncias que se han realizado por parte de los habitantes de la Alcaldía Benito Juárez.

Pollo Ortiz también le manda mensaje a la Alcaldía Benito Juárez

Raoul el “Pollo” Ortiz también le mandó un recado al alcalde de la Benito Juárez tras la polémica ocurrida en el Estadio Ciudad de los Deportes donde le dijo que hasta él le regalaba boletos si era lo que necesitaba.

“Hola Luis Mendoza, yo te regalo unos boletos para el estadio, pero arregla aunque sea el parque para las familias. ¿Dices que te preocupa la calidad de vida? Vas. Demuéstralo aquí. Ah, y checa lo de franeleros, revendedores y roba celulares. Ya que sirva de algo, no?”, escribió el narrador mexicano.