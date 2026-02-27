El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reiteró su confianza con México para albergar el Mundial 2026.

A través de sus redes sociales, Gianni Infantino dijo que hoy tuvo una excelente conversación con la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el Mundial 2026 y espera con entusiasmo que se puedan albergar todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA.

Infantino reafirma confianza en México para el Mundial 2026 tras reunirse con Sheinbaum. (captura)

Claudia Sheinbaum habló con Gianni Infantino sobre el Mundial 2026

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó lo dicho por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y aseguró que se sigue trabajando para llevar a cabo el Mundial 2026 en México.

“Conversé por llamada telefónica con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; seguimos trabajando como hasta ahora para realizar con éxito la Copa Mundial de Fútbol 2026. Confirmamos la confianza en el país”, escribió en su cuenta de X, Claudia Sheinbaum.

Hay constante comunicación con México y la FIFA para realizar el Mundial 2026

Desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, indicó que existe comunicación constante con México y las autoridades para poder realizar el Mundial 2026 los con los tres países sedes de la Copa Mundial.

“Tenemos confianza total en México, en su presidenta (Claudia) Sheinbaum. Estamos en contacto regular con la presidencia y las autoridades, y seguimos la situación”, dijo Gianni Infantino en entrevista y confirmando que sí habrá Mundial en México.