Chivas vs Puebla será uno de los partidos de la Jornada 15 de la Liga MX, mismo que se jugará el próximo sábado 18 de abril a las 19:07 horas y se podrá ver en vivo a través de Amazon Prime Video.

Partido: Chivas vs Puebla

Fase: Jornada 15

Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha: Sábado 18 de abril de 2026

Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

Chivas vs Puebla en la Liga MX (Jafet Moz / Jafet Moz)

Chivas vs Puebla: A qué hora y dónde ver el partido de la jornada 15 de la Liga MX

Chivas vs Puebla se jugará el sábado 18 de abril a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Akron.

Chivas vs Puebla: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 15 de la Liga MX?

Chivas vs Puebla se podrá ver a través en exclusiva por la plataforma de Amazon Prime Video el sábado 18 de abril a las 19:07 horas.

Partido: Chivas vs Puebla

Fase: Jornada 15

Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX

Fecha: Sábado 18 de abril de 2026

Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

¿Cómo llegan Chivas y Puebla al partido de la Jornada 15 de la Liga MX?

En la fecha anterior, Chivas sufrió una dura derrota ante Tigres por un marcador de 4-1, sin embargo, no afectó su posición en la tabla general.

Por otro lado, Puebla cayó en casa ante León por la mínima y se ubica en el fondo de la tabla.