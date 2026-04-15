Chivas vs Puebla será uno de los partidos de la Jornada 15 de la Liga MX, mismo que se jugará el próximo sábado 18 de abril a las 19:07 horas y se podrá ver en vivo a través de Amazon Prime Video.
- Partido: Chivas vs Puebla
- Fase: Jornada 15
- Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Sábado 18 de abril de 2026
- Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video
Chivas vs Puebla: A qué hora y dónde ver el partido de la jornada 15 de la Liga MX
Chivas vs Puebla se jugará el sábado 18 de abril a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Akron.
Chivas vs Puebla: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 15 de la Liga MX?
Chivas vs Puebla se podrá ver a través en exclusiva por la plataforma de Amazon Prime Video el sábado 18 de abril a las 19:07 horas.
- Partido: Chivas vs Puebla
- Fase: Jornada 15
- Torneo: Clausura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Sábado 18 de abril de 2026
- Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video
¿Cómo llegan Chivas y Puebla al partido de la Jornada 15 de la Liga MX?
En la fecha anterior, Chivas sufrió una dura derrota ante Tigres por un marcador de 4-1, sin embargo, no afectó su posición en la tabla general.
Por otro lado, Puebla cayó en casa ante León por la mínima y se ubica en el fondo de la tabla.
- Tras 14 jornadas jugadas, Chivas se mantiene como líder del torneo con 31 puntos.
- Puebla, por su parte, solo ha logrado sumar 13 unidades que lo ubican en el decimosexto puesto.