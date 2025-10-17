Chivas vs Mazatlán se miden en la Jornada 13 de la Liga MX; te compartimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido del Rebaño.

En la Jornada 13 de la Liga MX, Chivas busca acercarse a la calificación directa a la Liguilla, mientras que Mazatlán aún pelea por el pase al Play-In.

Chivas vs Mazatlán: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de Liga MX

El pronóstico del partido Chivas vs Mazatlán, es que el Rebaño ganará los tres puntos con marcador de 3-1, en la Jornada 13 de la Liga MX.

Chivas vs Mazatlán: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de Liga MX

Chivas va por los tres puntos ante Mazatlán con esta posible alineación, en la Jornada 13 de la Liga MX.

Raúl Rangel Bryan González Luis Romo José Castillo Richard Ledezma Diego Campillo Fernando González Omar Govea Efraín Álvarez Armando González Santiago Sandoval

Mazatlán intentará dar la sorpresa con esta posible alineación en la cancha de Chivas, como parte de la Jornada 13 de la Liga MX.

Gutiérrez Leyva Almada Merolla Bárcenas Esquivel Sierra Zaleta Benedetti Fabio Duarte

Chivas vs Mazatlán: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 13 de la Liga MX

Chivas recibe en la cancha del Estadio Akron al Mazatlán, el sábado 18 de octubre, en la continuación de la Jornada 13 de la Liga MX.

A las 19:07 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Chivas vs Mazatlán, como parte de la Jornada 13 de la Liga MX.

Chivas vs Mazatlán: Canal para ver el partido de la Jornada 13 de la Liga MX

La plataforma Amazon Prime Video transmitirá el partido Chivas vs Mazatlán, el sábado 18 de octubre.

Partido: Chivas vs Mazatlán

Fase: Jornada 13 de la Liga MX

Fecha: Sábado 18 de octubre de 2025

Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

¿Cómo llegan Chivas y Mazatlán a la Jornada 13 de la Liga MX?

Chivas sacó un gran triunfo en la Jornada 12 de la Liga MX, en la cancha de los Pumas, por lo que llega motivado al partido contra Mazatlán.

Con los tres puntos ganados en Ciudad Universitaria, Chivas llegó a 17 puntos, en el noveno lugar del Apertura 2025 de la Liga MX.

Mazatlán, rival de Chivas en la Jornada 12 de la Liga MX, enfrentó a San Luis en la Jornada 12 del Apertura 2025.

Mazatlán venció 2-1 a San Luis en calidad de local como visitante, para llegar a 11 unidades en el lugar 13, y se mantiene con posibilidades de calificar al Play-In.