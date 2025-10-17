La Jornada 13 de la Liga MX se prende con el Cruz Azul vs América; te damos el pronóstico y las posibles alineaciones del Clásico Joven.

Cruz Azul y América pelean por el mejor lugar posible en la tabla de posiciones de la Liga MX, así que el resultado en el Clásico Joven es muy importante.

Cruz Azul vs América: Pronóstico del Clásico Joven de la Liga MX

La paridad que hay entre Cruz Azul y América hace complicado realizar un pronóstico del Clásico Joven de la Jornada 13 de Liga MX.

En ese sentido, el pronóstico del Clásico Joven es que Cruz Azul y América empatarán 2-2 en un buen partido como parte de la Jornada 13 de Liga MX.

Cruz Azul vs América: Posibles alineaciones del Clásico Joven de la Liga MX

Cruz Azul buscará el triunfo en el Clásico Joven ante América, con esta posible alineación.

Kevin Mier Jorge Sánchez Willer Ditta Erick Lira Jesús Orozco Carlos Rotondi Lorenzo Faravelli Carlos Rodríguez José Paradela Luka Romero Gabriel Fernández

América busca la cima de la Liga MX con esta posible alineación, en el Clásico Joven contra Cruz Azul.

Luis Ángel Malagón Kevin Álvarez Israel Reyes Ramón Juárez Cristian Borja Alan Cervantes Erick Sánchez Alexis Gutiérrez Alejandro Zendejas Brian Rodríguez Rodrigo Aguirre

Cruz Azul vs América: ¿Cuándo y dónde ver el Clásico Joven de la Jornada 13 de la Liga MX

El sábado 18 de octubre se enfrentan Cruz Azul vs América, en la continuación de la Jornada 13 de la Liga MX.

Las señales de Canal 5, ViX Premium y TUDN transmitirán el partido Cruz Azul vs América, en la Jornada 13 de la Liga MX.

El Clásico Joven está programado a las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Cruz Azul vs América

Fase: Jornada 13 de la Liga MX

Fecha: Sábado 18 de octubre de 2025

Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 5, ViX Premium y TUDN

¿Cómo van Cruz Azul y América en el Apertura 2025 de la Liga MX previo a la Jornada 13?

Cruz Azul empató 1-1 con Tigres en la cancha del Estadio Universitario, en la Jornada 12 de la Liga MX.

Con 25 puntos, Cruz Azul ocupa el cuarto lugar en la tabla general del Apertura 2025, previo a su partido frente al América en el Clásico Joven.

El América suma 27 puntos en la zona más alta del Apertura 2025 de la Liga MX, dos unidades arriba del Cruz Azul, su rival en el Clásico Joven de la Jornada 13.

En la Jornada 12 de la Liga MX, América sumó tres puntos en su cancha donde goleó 3-0 a Santos Laguna.