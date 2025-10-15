Chivas vs Mazatlán se enfrentan en la Jornada 13 de la Liga MX; te decimos la fecha, horario y dónde ver el partido del Rebaño.

En la Jornada 13 de la Liga MX, Chivas busca ascender lugares en la tabla de posiciones para acercarse a la calificación directa, y Mazatlán no luce como un rival que pueda impedirlo.

Chivas vs Mazatlán: Fecha para ver el partido de la Jornada 13 de la Liga MX

Chivas recibe en la cancha del Estadio Akron al Mazatlán, el sábado 18 de octubre, en la continuación de la Jornada 13 de la Liga MX.

Chivas vs Mazatlán: Horario para ver el partido de la Jornada 13 de la Liga MX

A las 19:07 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Chivas vs Mazatlán, como parte de la Jornada 13 de la Liga MX.

Chivas vs Mazatlán: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 13 de la Liga MX?

La plataforma Amazon Prime Video transmitirá el partido Chivas vs Mazatlán, el sábado 18 de octubre.

Partido: Chivas vs Mazatlán

Fase: Jornada 13 de la Liga MX

Fecha: Sábado 18 de octubre de 2025

Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

¿Cómo llega Chivas a la Jornada 13 de la Liga MX vs Mazatlán?

Chivas sacó un gran triunfo en la Jornada 12 de la Liga MX, en la cancha de los Pumas, por lo que llega motivado al partido contra Mazatlán.

Con los tres puntos ganados en Ciudad Universitaria, Chivas llegó a 17 puntos, en el noveno lugar del Apertura 2025 de la Liga MX.

Chivas está a tres puntos de Tijuana, equipo que ocupa el sexto lugar y calificaría ahora de manera directa a la Liguilla.

¿Cómo quedó Mazatlán en la Jornada 12 de la Liga MX?

Mazatlán, rival de Chivas en la Jornada 12 de la Liga MX, enfrentó a San Luis en la Jornada 12 del Apertura 2025.

Mazatlán venció 2-1 a San Luis en calidad de local como visitante, para llegar a 11 unidades en el lugar 13, y se mantiene con posibilidades de calificar al Play-In.