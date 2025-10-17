Rayados vs Pumas chocan en la Jornada 13 de la Liga MX; te decimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido que se jugará el sábado 18 de octubre.

Rayados quiere la cima de la Liga MX en la Jornada 13 de la Liga MX, mientras que Pumas busca sobrevivir en el Apertura 2025.

Rayados vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 13 de la Liga MX

Pumas se juega su futuro en el torneo, así que el pronóstico es que arañará un empate agónico 2-2 en la cancha de Rayados.

La Jornada 13 de la Liga MX le tiene reservado un partido muy complicado a Pumas, que jugará a su mejor nivel para sumar en Monterrey.

Rayados vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga MX

Rayados saltará a su cancha con esta posible alineación, cuando reciba a Pumas en la Jornada 13 de la liga MX.

Santiago Mele Ricardo Chávez Víctor Guzmán Héctor Moreno Gerardo Arteaga Stefan Medina Fidel Ambriz Jorge Rodríguez Oliver Torres Lucas Ocampos Germán Berterame

Pumas buscará los tres puntos ante Rayados con esta posible alineación, en la Jornada 13 de Liga MX.

Keylor Navas Pablo Bennevendo Nathan Silva Ángel Azuaje Álvaro Angulo José Caicedo Adalberto Carrasquilla Alan Medina Pedro Vite Jorge Ruvalcaba José Juan Macías

Rayados vs Pumas: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 13 de la Liga MX

A las 19 horas, tiempo del centro de México, Rayados vs Pumas chocan en la Jornada 13 de la Liga MX, con el Estadio BBVA como escenario del partido.

Rayados vs Pumas es uno de los partidos con los que continúa la actividad sabatina de la Jornada 13 de la Liga MX.

Las plataformas ViX Premium y TUDN, además del Canal 5 transmitirán el partido Rayados vs Pumas, en la Jornada 13 de la Liga MX.

Partido: Rayados vs Pumas

Fase: Jornada 13 de la Liga MX

Fecha: Sábado 18 de octubre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: Canal 5, ViX Premium y TUDN

¿Cómo llegan Rayados y Pumas a la Jornada 13 de la Liga MX?

Rayados empató 2-2 con Tijuana en la Jornada 12 de la Liga MX, por lo que necesita vencer a Pumas para seguir en la pelea por la cima del torneo.

Con el punto ganado en la cancha del Estadio Caliente, Rayados se mantiene en el tercer lugar general con 26 puntos, dos unidades abajo del lider general.

Pumas cayó 1-2 con Chivas en la Jornada 12 de la Liga MX, descalabro como local que le podría pesar mucho a los felinos.

Con la derrota de Pumas, la quinta de los felinos en el Apertura 2025 de la Liga MX, el rival de Rayados en la Jornada 12 se estancó en 13 puntos.

Pumas ocupa el lugar 10 y por ahora sería el dueño del último boleto para disputar el Play-in de la Liga MX.