El Rebaño ha encontrado el camino del triunfo y registra victorias consecutivas, el siguiente reto será en el Estadio Akron contra uno de los equipos más grises del campeonato. Sigue todas las acciones en vivo del Chivas vs Mazatlán aquí.
En el partido Chivas vs Mazatlán, los rojiblancos parten como claros favoritos, por su posición en la tabla y por los antecedentes, pues los cañoneros sólo han logrado derrotar en dos ocasiones al Rebaño.
Para este partido, Chivas contará con Roberto Alvarado y Erick Gutiérrez, quienes ya se recuperaron de sus lesiones y podrán ver acción ante los Cañoneros de Mazatlán. Chicharito Hernández también apareció en la convocatoria.
Chivas vs Mazatlán en vivo: Inicia el primer tiempo
Inician los primeros 45 minutos del Chivas vs Mazatlán. Ambos equipos buscarán sumar los tres puntos en el partido de la Jornada 13.
Chivas vs Mazatlán en vivo: Listas las alineaciones del partido de la Jornada 13
Ya se dieron a conocer las alineaciones para el partido Chivas vs Mazatlán, correspondiente a la Jornada 13 de la Liga MX.
Alineación Chivas:
- Tala Rangel
- Diego Campillo
- Bryan González
- José Castillo
- Omar Govea
- Efraín Álvarez
- Luis Romo
- Fernando González
- Richard Ledezma
- Santiago Sandoval
- Armando González
Alineación Mazatlán FC:
- Ricardo Gutiérrez
- Facundo Almada
- Roberto Meráz
- Mauro Zaleta
- Bryan Colula
- Ángel Leyva
- Edgar Bárcenas
- José Esquivel
- Luiz Teodora
- Fabio Gomes
- Iván González