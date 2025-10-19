El Rebaño ha encontrado el camino del triunfo y registra victorias consecutivas, el siguiente reto será en el Estadio Akron contra uno de los equipos más grises del campeonato. Sigue todas las acciones en vivo del Chivas vs Mazatlán aquí.

En el partido Chivas vs Mazatlán, los rojiblancos parten como claros favoritos, por su posición en la tabla y por los antecedentes, pues los cañoneros sólo han logrado derrotar en dos ocasiones al Rebaño.

Para este partido, Chivas contará con Roberto Alvarado y Erick Gutiérrez, quienes ya se recuperaron de sus lesiones y podrán ver acción ante los Cañoneros de Mazatlán. Chicharito Hernández también apareció en la convocatoria.

Chivas vs Mazatlán en vivo: Inicia el primer tiempo

Inician los primeros 45 minutos del Chivas vs Mazatlán. Ambos equipos buscarán sumar los tres puntos en el partido de la Jornada 13.

Chivas vs Mazatlán en vivo: Listas las alineaciones del partido de la Jornada 13

Ya se dieron a conocer las alineaciones para el partido Chivas vs Mazatlán, correspondiente a la Jornada 13 de la Liga MX.

Alineación Chivas:

Tala Rangel

Diego Campillo

Bryan González

José Castillo

Omar Govea

Efraín Álvarez

Luis Romo

Fernando González

Richard Ledezma

Santiago Sandoval

Armando González

Alineación Mazatlán FC:

Ricardo Gutiérrez

Facundo Almada

Roberto Meráz

Mauro Zaleta

Bryan Colula

Ángel Leyva

Edgar Bárcenas

José Esquivel

Luiz Teodora

Fabio Gomes

Iván González