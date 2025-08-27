Chivas vs Cruz Azul chocan en la Jornada 7 de la Liga MX; te detallamos la fecha, horario y dónde ver el partido.

Urgido de triunfos, Chivas tendrá un partido complicado ante Cruz Azul, que llega en buen ritmo a la Jornada 7 de la Liga MX.

Chivas vs Cruz Azul: Fecha para ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX

Chivas recibe a Cruz Azul en la Jornada 7 de la Liga MX, partido programado para jugarse el sábado 30 de agosto de 2025.

Chivas vs Cruz Azul: Horario para ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX

A las 19:07 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Chivas vs Cruz Azul, en la continuación de la Jornada 7 de la Liga MX.

Chivas vs Cruz Azul: ¿Dónde para ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX?

Amazon Prime Video transmitirá el partido Chivas vs Cruz Azul, el sábado 30 de agosto.

Partido: Chivas vs Cruz Azul

Fase: Jornada 7 de Liga MX

Fecha: Sábado 30 de agosto de 2025

Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

¿Cómo llega Chivas a la Jornada 7 de la Liga MX?

Chivas tuvo una gran reacción en su partido de la Jornada 6 de la Liga MX en Tijuana, para sumar un punto en calidad de visitante.

Después de irse abajo en el marcador, 0-3, Chivas despertó en el segundo tiempo para igualar el marcador y sellar un dramático empate en el Estadio Caliente.

A cuatro puntos llegó Chivas en el Apertura 2025 de la Liga MX, torneo en el que se estancó en el lugar 16.

¿Cómo quedó Cruz Azul en la Jornada 6 de la Liga MX?

Cruz Azul ganó a Toluca en la Jornada 6 de la Liga MX, para confirmar que el equipo de Nicolás Larcamón es capaz de pelear por el triunfo con cualquier equipo.

El triunfo, 1-0 sobre Toluca, llevó a Cruz Azul a 14 puntos en el tercer lugar de la Liga MX, empatado con América, pero con mejor diferencia de goles de las Águilas.