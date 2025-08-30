Amazon Music anunció el lanzamiento de Amazon Music Live en México, marcando un nuevo capítulo en la convergencia entre música y deporte. En colaboración con el Club Deportivo Guadalajara (Chivas), a través de Prime Video se emitirán una serie de conciertos en vivo tras los partidos como local del equipo en el Estadio Akron.

La temporada inaugural de Amazon Music Live México comenzará este sábado 30 de agosto, justo después del encuentro entre Chivas y Cruz Azul. El encargado de inaugurar esta experiencia será La Adictiva, una de las agrupaciones más importantes del regional mexicano.

“Para nosotros es un honor ser parte de Amazon Music Live en México, una iniciativa que llega por primera vez y que nos emociona arrancar. La música siempre ha sido un puente con nuestra gente, y ahora poder compartirla en un escenario que une pasión, fútbol y la música es algo único” La Adictiva

Amazon Music Live, un lineup que celebra la diversidad musical

Además de La Adictiva, Amazon Music Live México contará con un cartel de artistas que refleja la variedad y riqueza de la música en español. Todos los conciertos se llevarán a cabo después de partidos clave de Chivas como local.

Conciertos confirmados:

30 de agosto – La Adictiva (Chivas vs. Cruz Azul) 20 de septiembre – María José (Chivas vs. Toluca) 18 de octubre – Guaynaa (Chivas vs. Mazatlán) 25 de octubre – Belanova (Chivas vs. Atlas – Clásico Tapatío) 8 de noviembre – Intocable (Chivas vs. Monterrey) 2026 – Porter (Chivas vs. rival por confirmar)

Cada show será transmitido a través de Prime Video, disponible para los suscriptores Prime en México, quienes podrán disfrutar de las presentaciones en vivo o acceder a ellas on-demand desde cualquier dispositivo conectado.

Música y fútbol, una combinación que une pasiones

Con esta iniciativa, Amazon Music apuesta por una propuesta innovadora que combina dos de las mayores pasiones del público mexicano: la música y el fútbol.

“Nos mueve la misma intensidad que sienten los millones de fans de las Chivas cada vez que su equipo entra a la cancha. Por eso, traer Amazon Music Live a México es más que una iniciativa de entretenimiento: es una forma de celebrar lo que nos une” Paul Forat, Head de Industria Musical para Spanish Speaking Latam en Amazon Music

Amazon Music Live ha sido un formato exitoso en Estados Unidos, con presentaciones de alto impacto en la escena global. Su llegada a México no solo expande su alcance, sino que también coloca al país como un referente de innovación en el entretenimiento musical.