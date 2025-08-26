La Fórmula 1 reanuda su temporada 2025 con el GP de los Países Bajos; te decimos las fechas, horarios y dónde ver la carrera.

Después de la victoria de Lando Norris en el GP de Hungría, el domingo 3 de agosto, la Fórmula 1 volverá a encender motores en los Países Bajos.

GP de los Países: Fechas para ver la carrera de la Fórmula 1

La Fórmula 1 se mantiene en Europa con la carrera 14 de la temporada 2025, el GP de Países Bajos, cuyas actividades inician el viernes 29 de agosto y terminan el domingo 31 de agosto.

GP de los Países Bajos: Horarios para ver la carrera de la Fórmula 1

El GP de los Países Bajos de la Fórmula 1 tendrá tres prácticas, la clasificación y la carrera principal.

A continuación te compartimos los horarios de actividades del GP de los Países.

Práctica Libre 1 | Viernes 29 de agosto | 4:30 de la mañana

Práctica Libre 2 | Viernes 29 de agosto | 9 de la mañana

Práctica Libre 3 | Sábado 30 de agosto| 3:30 de la mañana

Clasificación carrera | Sábado 30 de julio | 7 de la mañana

Carrera GP de los Países Bajos | Domingo 31 de julio | 7 de la mañana

GP de los Países Bajos: ¿Dónde ver la carrera de la Fórmula 1?

La transmisión del GP de los Países Bajos será a través de la cadena Fox Sports en México, además, las actividades pueden seguirse en el servicio de streaming (F1TV).

Evento: GP de los Países Bajos

Fecha: Carrera el domingo 31 de agosto de 2025

Horario: 7 de la mañana, tiempo del centro de México

Sede: Circuito de Zandvoort

Transmisión: Fox Sports y F1TV

¿Cómo va el campeonato de pilotos de la Fórmula 1?

Previo al GP de los Países Bajos, el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 está liderado por Oscar Piastri con 284 puntos, seguido por Lando Norris (275 puntos= y Max Verstappen (187 puntos).

Clasificación del campeonato de pilotos de Fórmula 1: