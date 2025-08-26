La Fórmula 1 reanuda su temporada 2025 con el GP de los Países Bajos; te decimos las fechas, horarios y dónde ver la carrera.
Después de la victoria de Lando Norris en el GP de Hungría, el domingo 3 de agosto, la Fórmula 1 volverá a encender motores en los Países Bajos.
GP de los Países: Fechas para ver la carrera de la Fórmula 1
La Fórmula 1 se mantiene en Europa con la carrera 14 de la temporada 2025, el GP de Países Bajos, cuyas actividades inician el viernes 29 de agosto y terminan el domingo 31 de agosto.
GP de los Países Bajos: Horarios para ver la carrera de la Fórmula 1
El GP de los Países Bajos de la Fórmula 1 tendrá tres prácticas, la clasificación y la carrera principal.
A continuación te compartimos los horarios de actividades del GP de los Países.
- Práctica Libre 1 | Viernes 29 de agosto | 4:30 de la mañana
- Práctica Libre 2 | Viernes 29 de agosto | 9 de la mañana
- Práctica Libre 3 | Sábado 30 de agosto| 3:30 de la mañana
- Clasificación carrera | Sábado 30 de julio | 7 de la mañana
- Carrera GP de los Países Bajos | Domingo 31 de julio | 7 de la mañana
GP de los Países Bajos: ¿Dónde ver la carrera de la Fórmula 1?
La transmisión del GP de los Países Bajos será a través de la cadena Fox Sports en México, además, las actividades pueden seguirse en el servicio de streaming (F1TV).
- Evento: GP de los Países Bajos
- Fecha: Carrera el domingo 31 de agosto de 2025
- Horario: 7 de la mañana, tiempo del centro de México
- Sede: Circuito de Zandvoort
- Transmisión: Fox Sports y F1TV
¿Cómo va el campeonato de pilotos de la Fórmula 1?
Previo al GP de los Países Bajos, el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 está liderado por Oscar Piastri con 284 puntos, seguido por Lando Norris (275 puntos= y Max Verstappen (187 puntos).
Clasificación del campeonato de pilotos de Fórmula 1:
- Oscar Piastri (McLaren) | 284 puntos
- Lando Norris (McLaren) | 275 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) | 187 puntos
- George Russell (Mercedes) | 172 puntos
- Charles Lecrec (Ferrari) | 151puntos