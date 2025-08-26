Renata Zarazúa hizo historia en el US Open 2025 al convertirse en la primera tenista mexicana en derrotar a una Top 10 del ranking de WTA como lo es Madison Keys.

Con este triunfo que tuvo una épica remontada de Renata Zarazúa, la tenista originaria de la Ciudad de México se ganó su pase a la segunda ronda del US Open 2025.

En la segunda ronda la mexicana se medirá a la francesa Diane Perry, en esta nota te contamos día, hora y canal para seguir de lleno el siguiente partido de Zarazúa.

Renata Zarazúa vs Diane Perry: Hora y canal para ver a la tenista mexicana en el US Open 2025

Renata Zarazúa se enfrentará en la segunda ronda del US Open 2025 a la francesa Diane Perry, quien viene de superar con contundencia a la tenista checa Petra Kvitová por 6-1 y 6-0.

El duelo está programado para disputarse el próximo miércoles 27 de agosto en un horario todavía por definir por la organización del US Open 2025.

Juego: Renata Zarazúa vs Diane Perry

Fase: Segunda ronda femenil del US Open 2025

Fecha: Miércoles 27 de agosto de 2025

Horario: Por definir

Sede: Arthur Ashe

Transmisión: Disney+ y ESPN

Con el apoyo de la afición mexicana y la motivación de haber derrotado a una de las favoritas y vigente campeona del Australian Open 2025, Renata se meterá al Arthur Ashe, en busca de seguir haciendo historia.

Renata Zarazúa tiene historial favorable ante Diane Perry su siguiente rival en el US Open 2025

Renata Zarazúa consiguió la victoria más importante de su carrera al imponerse en uno de los escenarios más emblemáticos del tenis mundial y ahora se enfrentará a Diane Perry en la segunda ronda femenil del US Open 2025.

CAMPEONA 🏆🏅



Renata Zarazua🇲🇽 se consagró campeona del WTA 125 de Montevideo🇺🇾 al vencer en la final 7-5, 3-6 y 6-4 a Diane Perry🇫🇷.



📌 Zarazua se convierte en la primera mexicana en ganar un torneo de la WTA.



📌 Sube a la posición 105 del ranking femenil, el más alto de su… pic.twitter.com/6NA9iVI0VA — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) December 11, 2023

Ante Diane Perry la mexicana buscará dar un paso histórico en un Grand Slam ya que nunca antes ha alcanzado la tercera ronda y para ello cuenta con un historial positivo ante la francesa.

Zarazua suma dos victorias previas en duelos directos contra Perry, la primera de ellas fue en la fase previa del torneo de Estrasburgo 2019 mientras que la segunda se dio en la final del WTA 125 de Montevideo 2023.