Este domingo 24 de agosto finalizó la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX misma que nos dejó sorpresivos resultados que movieron a algunos equipos en la tabla general.

América y Cruz Azul se mantienen, después de 6 jornadas, como los únicos equipos invictos en el Apertura 2025 y los dos suman 14 puntos en lo que va del torneo.

Tabla de posiciones de la Liga MX: Así marchan los equipos tras la Jornada 6 del Apertura 2025

Se fue la Jornada 6 del Apertura 2025 y algunos equipos aprovecharon la actividad del fin de semana para escalar posiciones en la tabla general mientras que otros se hundieron más.

Rayados sacó una importante victoria en casa ante Necaxa por lo que escaló al primer lugar de la tabla general con 15 unidades producto de cinco victorias.

Mientras que en el otro lado, Puebla sigue hundido en el fondo de la clasificación con solo 4 puntos pero con un proyecto que recién inicia de la mano con Hernán Cristante.

Tabla de posiciones de la Liga MX:

Rayados | 15 puntos América | 14 puntos Cruz Azul | 14 puntos Pachuca | 13 puntos Tigres | 10 puntos Toluca | 10 puntos Tijuana | 9 puntos Juárez | 8 puntos León | 7 puntos Atlético de San Luis | 6 puntos Santos | 6 puntos Mazatlán | 6 puntos Pumas | 6 puntos Necaxa | 5 puntos Atlas | 5 puntos Chivas | 4 puntos Querétaro | 4 puntos Puebla | 4 puntos

¿Cuándo se jugará la Jornada 7 del Apertura 2025 en la Liga MX?

El Apertura 2025 sigue su marcha y los equipos ya se preparan para encarar la Jornada 7 en la Liga MX, misma que arrancará el próximo viernes 29 de agosto.

El primer duelo será el Juárez vs Mazatlán que se disputará en el Estadio Olímpico Benito Juárez a las 7pm, tiempo del centro de México.

La séptima jornada acabará el domingo 31 de agosto con el partido de Tijuana vs Necaxa que se disputará a las 9pm, tiempo del centro de México.