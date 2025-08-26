La Jornada 2 de la Serie A enfrenta a AC Milan de Santiago Giménez con Lecce; te decimos fecha, horario y dónde ver al futbolista mexicano.

AC Milan debutó con una derrota como local ante Cremonese, partido en el que Santiago Giménez no pudo darle el gol del empate a su equipo.

Fecha para ver al mexicano Santiago Giménez con el AC Milan

El viernes 29 de agosto se miden AC Milan de Santiago Giménez vs Lecce, en la Jornada 2 de la Serie A.

Horario para ver al mexicano Santiago Giménez con el AC Milan

A las 12:45 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido del mexicano Santiago Giménez, quien con AC Milan visita a Lecce en la Jornada 2 de Serie A.

Canal para ver al mexicano Santiago Giménez con el AC Milan

Disney + Premium transmitirá el partido Lecce vs AC Milan, el viernes 29 de agosto a las 12:45 horas, como parte de la Jornada 2 de la Serie A y Santiago Giménez podría ser titular.

Partido: Lecce vs AC Milan

Fase: Jornada 2 de la Serie A

Fecha: Viernes 29 de agosto de 2025

Horario: 12:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Stadio Via del Mare

Transmisión: Disney + Premium

¿Cómo le fue a Santiago Giménez en la Jornada 1 de la Serie A con AC Milan?

Santiago Giménez y AC Milan enfrentaron en la Jornada 1 de la Serie A al Cremonese en calidad de local.

Santiago Giménez inició como titular con el AC Milan ante Cremonese, y permanció durante los 90 minutos en la cancha de San Siro.

Aunque tuvo una actuación aceptable, Santiago Giménez falló una clara oportunidad de gol en los minutos finales del partido de la Serie A.

¿Cómo quedó el AC Milan en la Jornada 1 de la Serie A?

El AC Milan perdió 0-1 con el Cremonese en la Jornada 1 de la Serie A, pésimo resultadio para el equipo de Santiago Giménez.

En la Jornada 2 de la Serie A, el AC Milan de Santiago Giménez está obligado a sumar sus primeros tres puntos venciendo a Lecce.