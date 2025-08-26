La Champions League, el torneo más importante a nivel de clubes en el mundo realizará el sorteo para definir su Fase de Liga; te contamos cuándo, dónde y a qué hora ver el evento.

Veintinueve equipos se clasificaron directamente para la Fase de Liga de la Champions League 2026, y las siete últimas plazas llegan tras las eliminatorias de clasificación.

Champions League 2026: ¿Cuándo ver el sorteo de la Fase de Liga?

El sorteo de la Fase de Liga de la Champions League 2026 será el jueves 28 de agosto en el Grimaldi Forum de Mónaco.

En el sorteo participarán 36 equipos: los 29 clasificados automáticamente y los siete vencedores en playoffs.

Champions League 2026: ¿Dónde ver el sorteo de la Fase de Liga?

Las plataformas Caliente TV y HBO MAX transmitirán el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League 2026, que definirá el futuro de los 36 equipos clasificados.

Champions League 2026: A qué hora ver el sorteo de la Fase de Liga?

A las 10 de la mañana, tiempo del centro de México, está programada la transmisión del sorteo de la Fase de La Liga de la Champions League 2026.

El jueves 28 de agosto es una cita imperdible para los aficionados al futbol a nivel mundial, sobre todo a los que son seguidores de alguno de los equipos que participarán en el torneo.

Evento: Sorteo Fase de la Liga de Champions League 2026

Fecha: Jueves 28 de agosto de 2025

Horario: 10 de la mañana, tiempo del centro de México

Sede: Grimaldi Forum de Mónaco

Transmisión: Caliente TV y HBO MAX

Champions League 2025: Así será el sorteo de la Fase de la Liga

En el sorteo, los 36 equipos participantes en la Champions League 2026 se dividirán en cuatro bombos, siendo el vigente campeón, el PSG, el cabeza de serie del bombo 1.

Comenzando por el bombo 1, se extraerá una bola física antes de que el software automatizado seleccione ocho rivales para cada equipo.

El calendario de la Champions League 2026, con las fechas y horarios de los partidos, se conocerá a más tardar el sábado 30 de agosto de 2025.