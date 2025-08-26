Benfica vs Fenerbahce se enfrentan en la vuelta de los playoffs rumbo a la Fase de la Liga de la Champions League; te decimos la hora y canal para ver el partido del equipo de Edson Álvarez.

El Fenerbahce, nuevo equipo de Edson Álvarez, está cerca de calificar a la Fase de Grupos de la Champions League, pero tendrán que confirmarlo contra Benfica.

Benfica vs Fenerbahce: Hora para ver al equipo de Edson Álvarez en playoffs de Champions League

A las 13 horas, tiempo del centro de México, Benfica recibe al Fenerbahce de Edson Álvarez en la vuelta de los playoffs de la Champions League, el miércoles 27 de agosto.

Benfica vs Fenerbahce: Canal para ver al equipo de Edson Álvarez en playoffs de Champions League

La plataforma Caliente TV será la señal en la que se podrá ver el partido Benfica vs Fenerbahce, en la vuelta de playoffs de la Champions League.

Partido: Benfica vs Fenerbahce

Fase: Partido de vuelta de playoffs de la Champions League.

Fecha: Miércoles 27 de agosto de 2025

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio de la Luz

Transmisión: Caliente TV

¿Cómo llega Fenerbahche de Edson Álvarez a la vuelta de playoffs de Champions League?

El Fenerbahce de Turquía, nuevo equipo de Edson Álvarez en el futbol europeo, venció al Kocaelispor en la Superliga.

En la Jornada 3 de la Superliga de Turquía, el Fenerbahce derrotó 3-1 al Kocaelispor, el sábado 23 de agosto de 2025.

Con el triunfo en la Superliga, el Fenerbahce llegó a 4 puntos en el séptimo lugar de la competencia.

¿Cómo quedaron Fenerbahce y Benfica en la ida de playoffs de la Superliga turca?

Edson Álvarez podría jugar la Champions League 2026, si es que su nuevo equipo, el Fenerbahce, es capaz de eliminar al Benfica en los playoffs previos a la Fase de la Liga.

En el partido de ida de los playoffs rumbo a la Fase de la Liga de la Champions League 2026, Fenerbahce y Benfica de Portugal empataron sin goles.

En la vuelta de los playoffs para calificar a la Fase de la Liga de la Champions League, Fenerbahce de Edson Álvarez necesita ganar en tiempo regular, tiempos extras o penaltis, para avanzar.