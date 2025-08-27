Desde principios de 2025, el Cruz Azul se mudó a la cancha de Ciudad Universitaria ante la falta de un estadio propio y los problemas que presentó el Ciudad de los Deportes.

Hay que recordar que tanto Cruz Azul como el América tuvieron que mudarse ante el cierre del Estadio Azteca por las remodelaciones del recinto rumbo al Mundial 2026.

Inicialmente los dos equipos eligieron la Ciudad de los Deportes pero problemas con la iluminación, inseguridad y permisos para la realización de eventos que no coincidieran con los de la Plaza de Toros provocaron que la Máquina se moviera a CU.

¿Se van a su estadio? Reportan que Cruz Azul dejaría de jugar en CU para la próxima temporada

Cruz Azul está jugando sus partidos de local en CU y todo apunta que su continuidad para la siguiente temporada no está garantizada por lo que tendrían que buscar una nueva casa.

El Estadio Olímpico Universitario está recibiendo una gran carga de partidos a lo largo del año, entre la actividad de Pumas y Pumas Femenil, los equipos de casa, los de Cruz Azul y ahora se le sumarán los partidos del equipo de futbol americano de Pumas CU quien habitualmente usa ese recinto.

Cruz Azul en CU (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

De acuerdo con W Deportes, esta carga de partidos sumado a las fuertes lluvias que se han presentado en la Ciudad de México y que ha aumentado el cuidado de la cancha ha provocado que la directiva analice la renovación de contrato con la Máquina.

¿Cómo va el proyecto de construcción del nuevo estadio Cruz Azul?

Desde hace varios años la directiva de Cruz Azul le ha prometido a su afición un nuevo estadio pero ningún proyecto se ha consolidado hasta que la gestión actual comandada por Víctor Velázquez que retomó los planes.

En declaraciones recientes Velázquez ha dicho que la idea es que las obras comiencen a finales de 2025 o principios de 2026, pero aún no tienen una sede definida.

La inauguración se proyecta entre 2028 y 2030, dependiendo del avance de la construcción pero mientras se terminan las obras la Máquina tiene contrato en el Estadio Azteca y una vez que se reabra, regresará al Coloso de Santa Úrsula.