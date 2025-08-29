Chivas vs Cruz Azul chocan en la Jornada 7 de la Liga MX; y te compartimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.

Chivas tendrá un partido complicado ante Cruz Azul, que llega en buen ritmo a la Jornada 7 de la Liga MX.

Chivas vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 7 de Liga MX

Chivas necesita ganar en casa contra Cruz Azul, pero el pronóstico de su partido en la Jornada 7 de Liga MX es que empatarán 2-2 en el Estadio Akron.

Chivas vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 7 de Liga MX

Chivas buscará el triunfo en su cancha sobre Cruz Azul, con esta posible alineación en la Jornada 7 de Liga MX.

Raúl Rangel Alan Mozo Leonardo Sepúlveda Gilberto Sepúlveda Miguel Tapias Bryan González Luis Romo Fernando González Roberto Alvarado Efraín Álvarez Armando González

Cruz Azul saltará con esta posible alineación a la Jornada 7 de la Liga MX, contra Chivas.

Kevin Mier Jorge Sánchez Willer Ditta Erik Lira Gonzalo Piovi Carlos Rotondi Ignacio Rivero Carlos Rodríguez José Paradela Gabriel Fernández Ángel Sepúlveda

Chivas vs Cruz Azul: Fecha para ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX

Chivas recibe a Cruz Azul en la Jornada 7 de la Liga MX, partido programado para jugarse el sábado 30 de agosto de 2025.

Chivas vs Cruz Azul: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX

A las 19:07 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Chivas vs Cruz Azul, en la continuación de la Jornada 7 de la Liga MX.

Amazon Prime Video transmitirá el partido Chivas vs Cruz Azul, el sábado 30 de agosto.

Partido: Chivas vs Cruz Azul

Fase: Jornada 7 de Liga MX

Fecha: Sábado 30 de agosto de 2025

Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Amazon Prime Video

¿Cómo llegan Chivas y Cruz Azul a la Jornada 7 de la Liga MX?

Chivas tuvo una gran reacción en su partido de la Jornada 6 de la Liga MX en Tijuana, para sumar un punto en calidad de visitante.

A cuatro puntos llegó Chivas en el Apertura 2025 de la Liga MX, torneo en el que se estancó en el lugar 16.

Cruz Azul ganó a Toluca en la Jornada 6 de la Liga MX, para confirmar que el equipo de Nicolás Larcamón es capaz de pelear por el triunfo con cualquier equipo.

El triunfo, 1-0 sobre Toluca, llevó a Cruz Azul a 14 puntos en el tercer lugar de la Liga MX.