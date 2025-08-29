Chivas vs Cruz Azul chocan en la Jornada 7 de la Liga MX; y te compartimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.
Chivas tendrá un partido complicado ante Cruz Azul, que llega en buen ritmo a la Jornada 7 de la Liga MX.
Chivas vs Cruz Azul: Pronóstico del partido de la Jornada 7 de Liga MX
Chivas necesita ganar en casa contra Cruz Azul, pero el pronóstico de su partido en la Jornada 7 de Liga MX es que empatarán 2-2 en el Estadio Akron.
Chivas vs Cruz Azul: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 7 de Liga MX
Chivas buscará el triunfo en su cancha sobre Cruz Azul, con esta posible alineación en la Jornada 7 de Liga MX.
- Raúl Rangel
- Alan Mozo
- Leonardo Sepúlveda
- Gilberto Sepúlveda
- Miguel Tapias
- Bryan González
- Luis Romo
- Fernando González
- Roberto Alvarado
- Efraín Álvarez
- Armando González
Cruz Azul saltará con esta posible alineación a la Jornada 7 de la Liga MX, contra Chivas.
- Kevin Mier
- Jorge Sánchez
- Willer Ditta
- Erik Lira
- Gonzalo Piovi
- Carlos Rotondi
- Ignacio Rivero
- Carlos Rodríguez
- José Paradela
- Gabriel Fernández
- Ángel Sepúlveda
Chivas vs Cruz Azul: Fecha para ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX
Chivas recibe a Cruz Azul en la Jornada 7 de la Liga MX, partido programado para jugarse el sábado 30 de agosto de 2025.
Chivas vs Cruz Azul: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX
A las 19:07 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Chivas vs Cruz Azul, en la continuación de la Jornada 7 de la Liga MX.
Amazon Prime Video transmitirá el partido Chivas vs Cruz Azul, el sábado 30 de agosto.
- Partido: Chivas vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 7 de Liga MX
- Fecha: Sábado 30 de agosto de 2025
- Horario: 19:07 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video
¿Cómo llegan Chivas y Cruz Azul a la Jornada 7 de la Liga MX?
Chivas tuvo una gran reacción en su partido de la Jornada 6 de la Liga MX en Tijuana, para sumar un punto en calidad de visitante.
A cuatro puntos llegó Chivas en el Apertura 2025 de la Liga MX, torneo en el que se estancó en el lugar 16.
Cruz Azul ganó a Toluca en la Jornada 6 de la Liga MX, para confirmar que el equipo de Nicolás Larcamón es capaz de pelear por el triunfo con cualquier equipo.
El triunfo, 1-0 sobre Toluca, llevó a Cruz Azul a 14 puntos en el tercer lugar de la Liga MX.