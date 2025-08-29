Giorgos Giakoumakis perdió la carrera como delantero de Cruz Azul y tras no ser tomado en cuenta por el cuerpo técnico que encabeza Nicolás Larcamón, decidieron prestarlo a PAOK en su natal Grecia, en donde ahora juega Europa League y dio de que hablar luego de anotar un golazo en la goleada de su equipo contra Rijeka de Croacia.

Si bien, en Cruz Azul optaron por Ángel Sepúlveda y la permanencia de Gabriel Fernández ante la no llegada de Luka Jovic, Giorgos Giakoumakis se reinventa en su país. El delantero tuvo minutos en el duelo de PAOK frente a Rijeka y lo aprovechó al marcar un golazo en una gran acción individual que contribuyó a que su escuadra calificara a la primera ronda de Europa League.

Cerca de la recta final del partido, Giakoumakis aprovechó una pelota larga y a la espalda de los defensores. Ya cerca de la línea de fondo, Giorgos eludió a su marca con un sombrerito para luego definir ante el portero rival con poco ángulo para definir. Un golazo de alta calidad que dio forma a la goleada griega.

¿Por qué salió Giorgos Giakoumakis de Cruz Azul?

Hace un año, Giorgos Giakoumakis llegó como un fichaje importante para Cruz Azul proveniente de Atlanta United, pero nunca consiguió ser el goleador que en La Noria esperaban, perdió protagonismo y terminó por ser el sacrificado para liberar plaza de no formado en México al no entrar en planes del club.

En un año como jugador de Cruz Azul, Giorgos Giakoumakis consiguió anotar nueve goles en 30 partidos de Liga MX, una cifra por debajo de lo que esperaban en La Máquina y que terminó por sentenciar su partida de la institución con destino a Grecia, donde trabajará para recuperar su mejor versión futbolística.

Es importante mencionar que el técnico que le dio más minutos a Giorgos Giakoumakis fue Martín Anselmi, pero tras su salida de la institución, perdió la confianza tanto de Vicente Sánchez como de Nicolás Larcamón, con esto vinieron sus minutos a menos hasta que decidieron que lo mejor era darle salida.

Vete ALV, se fue de Cruz Azul y se convirtió en CR7 prime puto Giakoumakis jajajja pic.twitter.com/pmufQRnuDP — el wey (@AldoTheWey) August 28, 2025

¿Qué pasó en Cruz Azul tras la salida de Giorgos Giakoumakis?

En un momento, Cruz Azul tuvo hasta tres centros delanteros en su plantilla con Ángel Sepúlveda, Gabriel Fernández y Giorgos Giakoumakis; los dos últimos no entraban en planes del club, pero solamente el griego fue acomodado en otra liga, mientras que el Toro terminó por quedarse con la plaza que pensaban fuera para Luka Jovic.

Ahora, Cruz Azul ya sin Giorgos Giakoumakis, tiene su confianza depositada en Ángel Sepúlveda y el Toro Fernández para encabezar en la delantera la misión de ganar la décima; en tanto, el delantero helénico buscará trascender con PAOK tanto en la Europa League como en el torneo local.

Cabe recordar que Giorgos Giakoumakis fue prestado de Cruz Azul a PAOK, pero existe un compromiso de compra y espera tener actuaciones sobresalientes que convenzan al conjunto de Salónica de quedarse con él de forma definitiva.