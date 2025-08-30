David Faitelson, popular periodista de TUDN, propuso que el América vs Chivas se cambie de sede ante la problemática que se desató entre el conjunto azulcrema, el Estadio Ciudad de los Deportes y la alcaldía Benito Juárez.

A un día de que se llevara a cabo el partido entre América y Pachuca por la Jornada 7 del Apertura 2025, la alcaldía Benito Juárez sorprendió al anunciar que el partido sería disputado sin público.

Esto debido a que supuestamente las Águilas extralimitaron sus facultades y bloquearon vialidades en las inmediaciones del también llamado Estadio Azulcrema, impidiendo que una vecina de la colonia pudiera recibir atención médica.

Comunicado Alcaldía Benito Juárez: América vs. Pachuca se jugará a puerta cerrada (Especial)

Después del partido contra los Tuzos, los de Coapa tienen agendado recibir a Chivas para el Clásico Nacional, por lo que David Faitelson ha pedido que se tomen precauciones de una vez y se explore la posibilidad de jugar en otra sede.

David Faitelson propone que el América vs Chivas cambie de sede tras problemas con alcaldía Benito Juárez

Debido al pleito que se desató entre la alcaldía Benito Juárez y las Águilas, David Faitelson le aconsejó al América que vaya buscando otra sede para el Clásico Nacional que sostendrá contra Chivas en la próxima jornada.

A pesar de que el Clásico Nacional entre Chivas y América se jugará hasta el sábado 13 de septiembre debido a que hay una fecha FIFA de por medio, David Faitelson propuso que el encuentro se lleve a cabo en otro inmueble.

El América debe pensar seriamente en buscar otra sede para el Clásico ante Chivas… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) August 29, 2025

Y es que, una de las críticas que se ha hecho a la alcaldía Benito Juárez es que esperó hasta un día antes del partido entre Águilas y Tuzos para anunciar el castigo al Estadio Ciudad de los Deportes, por lo que el conjunto azulcrema tiene poco margen para resolver.

Periodistas deportivos critican a alcaldía Benito Juárez por castigo al América

Luego de que la alcaldía Benito Juárez dio a conocer que el América vs Pachuca se jugaría a puerta cerrada, varios periodistas deportivos arremetieron contra la demarcación por su pronta acción en este caso.

Comunicadores como Gerardo Velázquez de León, David Faitelson y Majo González, se mostraron sorprendidos por lo rápido que actuó la alcaldía Benito Juárez en este caso, mientras que para otras problemáticas que aquejan a la demarcación no lo hacen de la misma manera.

A la alcaldía BJ le reportas asaltos/baches/falta de alumbrado/gente que se droga y quita la vida en los parques infantiles/envenenamiento de perros/robo a casas y autopartes, no más por mencionar algunos… pero para esto sí eres bien efectivo @LuisMendozaBJ



Tienes hecha la… https://t.co/6BS1fgJ9Ex — Majo González (@MajolaB) August 29, 2025