La grandeza se muestra dentro y también fuera de la cancha. En ese sentido, Cruz Azul acaba de dar muestra de ello con un increíble gesto para apoyar a Fernando Navarro, exfutbolista profesional que atraviesa un momento complicado en lo personal y al cual le tenderán una mano este fin de semana en su juego contra Chivas.

En las plataformas oficiales de redes sociales de La Máquina se publicó un video en donde aparecen Ángel Sepúlveda e Ignacio Rivero con un mensaje en el que comparten que las playeras que Cruz Azul utilice este fin de semana en su visita a Guadalajara, serán subastadas como un gesto de apoyo a Fernando Navarro.

“Hola, azules. Todas las playeras que utilicemos en el partido contra Chivas van a ser subastadas y todo lo recaudado será para la familia de Navarro. Muchas bendiciones para todos”, dijeron Ángel Sepúlveda y Nacho Rivero en el video con el cual esperan que la afición cementera se sume y participe.

¿Cómo comprar las playeras de Cruz Azul para ayudar a Fernando Navarro?

En el mismo posteo realizado por Cruz Azul, se compartió también un mensaje en el cual invitaron a los aficionados celestes a participar y les dejaron las bases para poder adquirir la camisera de su jugador favorito, con lo que de paso, ayudarán a Fernando Navarro en el problema que enfrenta.

“La playera de juego que cada integrante de La Máquina use ante Chivas este sábado serán puestas en subasta para recaudar fondos. Entren a este link en cuanto acabe el partido para ofertar por su playera favorita, y apoyemos juntos en esta causa”, publicaron desde Cruz Azul a la espera de poder juntar una buena suma para Fernando Navarro.

En esa misma plataforma, otros equipos del futbol mexicano han subastado las camisetas de sus jugadores con precios que van en promedio desde los 95 hasta los 270 euros, es decir, desde los 2064 hasta los 5 mil 900 pesos.

¿Qué le pasó a Fernando Navarro?

El exfutbolista Fernando Navarro hizo un pedido de ayuda a los aficionados del futbol mexicano debido a que requiere cubrir los gastos de una operación de emergencia para su hijo de 5 años, Emilio.

El hijo de Fernando Navarro sufrió un colapso total de su hígado y requiere con urgencia un transplante, procedimiento que tiene un costo sumamente elevado y por el cual tanto Cruz Azul como gran parte de la familia del futbol se han sumado para apoyarlo.

Jugadores como Fernando Beltrán, Julián Quiñones y Jesús Ángulo han apoyado económicamente a Fernando Navarro, mientras que clubes como Pachuca y Atlante también han iniciado acciones en favor del exfutbolista que hoy más que nunca necesita ayuda.