La violencia en la Liga MX continúa y no parece tener fin. En esta Jornada 5 se vivieron varios episodios, principalmente en el Volcán y en el Akron. Ante eso la FMF sacó un comunicado, pero podría quedar solo en eso.

Y es que casi cada semana ocurren episodios de este tipo en la Liga MX. Incluso el Estadio Akron es un recurrente, en ocasiones ha quedado impune o ha recibido una sanción como el veto por la FMF.

Aún así, la directiva de Chivas se las arregló para evadir el castigo. Por ejemplo, la temporada pasada jugaron en el Jalisco aún con lo estipulado por la Federación.

De esa forma, nos hemos ido entre comunicados y comunicados, y hasta el momento no ha habido una consecuencia real. Podría decir el FAN ID, pero no ha servido de nada.

¿Veto al Volcán y al Akron? FMF lanza comunicado tras los hechos de violencia en la Jornada 5

Como vimos, la FMF sacó un comunicado por los hechos de violencia que se vivieron en la Jornada 5. Abrieron una investigación para “deslindar responsabilidades”.

"La Federación Mexicana de Futbol, la Dirección de Seguridad de la LIGA MX y la Comisión Disciplinaria informan que, tras los hechos de violencia suscitados durante la Jornada 5 de la LIGA MX en los estadios Universitario y Akron, iniciaron una investigación", publicó la FMF.

Eso sí, no mencionó si habrá algún tipo de sanción: “Dentro del proceso de investigación se analizarán los informes de los Comisarios, las pruebas y los elementos presentados por los Clubes y las autoridades correspondientes, para determinar lo conducente”.

La Federación Mexicana de Futbol informa: pic.twitter.com/7kfQL94qAv — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) August 20, 2025

¿Qué pasó en el Volcán y en el Akron? La violencia no para en la Liga MX

Chivas se enfrentó a Juárez en el Estadio Akron y Tigres al América en el Estadio Universitario. el sábado 16 de agosto. Partidos que se dieron casi a la misma hora.

En el del Rebaño se dio un conato de bronca y que involucró a un hermano de un futbolista, pues le fracturaron la nariz. Algunos dicen que lo provocó pero no hay nada esclarecido.

En el Volcán, hubieran varias golpizas. Lo rescatable es que el club trabajó con las autoridades para detener a los culpables, además de castigarlos quitándoles el abono.