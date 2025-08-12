Chicharito, quien recientemente estuvo en medio de una polémica extracancha por haber compartido una opinión machista y sexista en un video que posteó en sus redes sociales, ha vuelto a causar polémica en internet por una nueva publicación.

A pesar de que luego de su polémico video Chicharito fue cancelado y criticado en internet, no ha parado de compartir contenido en redes sociales hablando sobre la masculinidad y la feminidad.

Sin embargo, en esta ocasión Javier Hernández dejó a un lado dichos temas y publicó un video en el que muestra cómo es su día a día más allá de su trabajo como futbolista, pero aún así le cayeron críticas por parte de la afición de Chivas.

Regresa el “Imaginémonos cosas chingonas” en nuevo video de Chicharito en redes

A través de su cuenta de Instagram, Chicharito compartió un nuevo videoblog en el que mostró un día completo de su vida a sus seguidores y narra con detalle todo lo que hace desde que se despierta hasta que se duerme.

En el videoblog del Chicharito enseña a sus seguidores como se somete a una sesión de cámara hiperbárica, una de sauna y a una en una tina con agua helada como parte de su recuperación como deportista de alto rendimiento.

Luego de la polémica en la que estuvo envuelto por los comentarios machistas que realizó en un video, este es el primer contenido que Javier Hernández comparte en su cuenta de Instagram en el que no toca esos temas.

Aficionados de Chivas critican a Chicharito por nuevo video en redes sociales

A pesar de que en esta ocasión Chicharito no realizó algún comentario por el que lo están tundiendo en redes sociales, la afición de Chivas se hizo presente en los comentarios de la publicación para mostrar su descontento con el futbolista.

Y es que, un sector de los aficionados del Rebaño Sagrado considera que Chicharito le ha dedicado más tiempo y trabajo a su imagen en redes sociales que a su desempeño como jugador profesional.

Comentarios como “Chicharito me duele ver que se terminó tu carrera futbolística eres y serás mi ídolo por todo lo que lograste en clubes y creo que es momento de que te retires así ya no te llega hate…”, se pueden leer en el posteo en redes.