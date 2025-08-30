Las Chivas dieron a conocer la convocatoria para el partido contra Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX con la novedad de que Chicharito reaparecerá con la plantilla.

Fue a través de un comunicado que las Chivas informaron que se consideró a 22 futbolistas para el partido contra Cruz Azul, entre los que se incluyen está Chicharito debido a que ya se encuentra disponible para sumar minutos con el Guadalajara.

“Javier Hernández concluyó con su proceso de rehabilitación y fue considerado para este encuentro ante los cementeros”, informaron las Chivas sobre el regreso de Chicharito a la Liga MX.

Chicharito es la principal novedad para el complicado partido que tendrán las Chivas contra Cruz Azul, encuentro que sería el primero del todavía máximo goleador de la Selección Mexicana en su regreso a las canchas del futbol mexicano.

En lo que va del Apertura 2025, Chicharito no ha tenido actividad dentro del campo de juego, pues sufrió una lesión muscular el pasado 19 de julio, en el calentamiento previo al partido contra León de la Jornada 1 del torneo.

Pese a la reincorporación de Chicharito con las Chivas, el Rebaño Sagrado informó que Richard Ledezma y Daniel Aguirre no fueron incluidos en la convocatoria porque ambos tuvieron molestias musculares durante el duelo contra Xolos de Tijuana.

El Guadalajara confirmó que cuando se les realizaron estudios, se observó que Ledezma tiene una lesión en el aductor y Aguirre de isquiotibiales, por lo que trabajarán en su recuperación para volver cuanto antes a los entrenamientos de Chivas.

📝 La lista completa de convocados para el duelo ante Cruz Azul 🔥



🇫🇷 Ellos son los elegidos por Gabriel Milito👇🏼

Chivas tiene complicados juegos en las próximas fechas de la Liga MX

Las Chivas disputarán la fecha 7 del Apertura 2025 de la Liga MX contra Cruz Azul y posteriormente tendrán una serie de partidos complicados.

Después de enfrentar a La Máquina se enfrentarán a Tigres y posteriormente recibirán a Toluca, actual campeón del futbol mexicano.