Chelsea vs FC Barcelona se enfrentan en la Jornada 5 de la Champions League en busca de una mejor posición en la tabla; te compartimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.

El FC Barcelona necesita acercarse a los primeros lugares de la Champions League, pero enfrenta una dura visita en la Jornada 5 a la cancha de Chelsea.

Chelsea vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de Champions League

El pronóstico del partido, Chelsea vs FC Barcelona es empate a dos goles, como parte de la Jornada 5 de la Champions League.

Chelsea vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de Champions League

Chelsea recibirá en la Jornada 5 de la Champions League al FC Barcelona, con esta posible alineación.

Portero

  • Robert Sanchez

Defensas

  • Marc Cucurella
  • Trevoh Chalobah
  • Tosin Adarabioyo
  • Reece James

Medios

  • Andrey Santos
  • Enzo Fernández
  • Jamie Bynoe-Gittens
  • João Pedro
  • Pedro Neto

Delantero

  • Liam Delap

El FC Barcelona saltará a Stamford Bridge con esta posible alineación, ante el Chelsea.

Portero

  • Joan García

Defensas

  • Gerard Martín
  • Pau Cubarsí
  • Jules Koundé
  • Eric García

Medios

  • Dani Olmo
  • Fermín López
  • Ferran Torres

Delanteros

  • Robert Lewandowski
  • Lamine Yamal
  • Alejandro Baldé

Chelsea vs FC Barcelona: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League

A las 14 horas, tiempo del centro de México, el Chelsea recibe al FC Barcelona en la Jornada 5 de la Champions League.

Las plataformas HBO MAX y TNT Sports transmitirán el Chelsea vs FC Barcelona.

  • Partido: Chelsea vs FC Barcelona
  • Fase: Jornada 5 de la Champions League.
  • Fecha: Martes 25 de noviembre de 2025
  • Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Stamford Bridge
  • Transmisión: HBO MAX y TNT Sports

¿Cómo llegan el FC Barcelona y Chelsea a la Jornada 5 de la Champions League?

El FC Barcelona marcha en la posición 11 de la Champions League con 7 puntos, previo a la Jornada 5 en la que visitará al Chelsea.

De cara al partido contra Chelsea, el FC Barcelona empató 3-3 en la cancha del Brujas, resultado que no le sirvió mucho al equipo español.

El Chelsea sacó un punto en la cancha del Qarabag en la Jornada 4 de la Champions League, por lo que necesita sumar en casa ante el FC Barcelona.

Con 7 puntos, el Chelsea arranca la Jornada 5 de la Champions League, en la que se medirá con el FC Barcelona.