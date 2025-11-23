Chelsea vs FC Barcelona se enfrentan en la Jornada 5 de la Champions League en busca de una mejor posición en la tabla; te compartimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.
El FC Barcelona necesita acercarse a los primeros lugares de la Champions League, pero enfrenta una dura visita en la Jornada 5 a la cancha de Chelsea.
Chelsea vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de Champions League
El pronóstico del partido, Chelsea vs FC Barcelona es empate a dos goles, como parte de la Jornada 5 de la Champions League.
Chelsea vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de Champions League
Chelsea recibirá en la Jornada 5 de la Champions League al FC Barcelona, con esta posible alineación.
Portero
- Robert Sanchez
Defensas
- Marc Cucurella
- Trevoh Chalobah
- Tosin Adarabioyo
- Reece James
Medios
- Andrey Santos
- Enzo Fernández
- Jamie Bynoe-Gittens
- João Pedro
- Pedro Neto
Delantero
- Liam Delap
El FC Barcelona saltará a Stamford Bridge con esta posible alineación, ante el Chelsea.
Portero
- Joan García
Defensas
- Gerard Martín
- Pau Cubarsí
- Jules Koundé
- Eric García
Medios
- Dani Olmo
- Fermín López
- Ferran Torres
Delanteros
- Robert Lewandowski
- Lamine Yamal
- Alejandro Baldé
Chelsea vs FC Barcelona: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League
A las 14 horas, tiempo del centro de México, el Chelsea recibe al FC Barcelona en la Jornada 5 de la Champions League.
Las plataformas HBO MAX y TNT Sports transmitirán el Chelsea vs FC Barcelona.
- Partido: Chelsea vs FC Barcelona
- Fase: Jornada 5 de la Champions League.
- Fecha: Martes 25 de noviembre de 2025
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Stamford Bridge
- Transmisión: HBO MAX y TNT Sports
¿Cómo llegan el FC Barcelona y Chelsea a la Jornada 5 de la Champions League?
El FC Barcelona marcha en la posición 11 de la Champions League con 7 puntos, previo a la Jornada 5 en la que visitará al Chelsea.
De cara al partido contra Chelsea, el FC Barcelona empató 3-3 en la cancha del Brujas, resultado que no le sirvió mucho al equipo español.
El Chelsea sacó un punto en la cancha del Qarabag en la Jornada 4 de la Champions League, por lo que necesita sumar en casa ante el FC Barcelona.
Con 7 puntos, el Chelsea arranca la Jornada 5 de la Champions League, en la que se medirá con el FC Barcelona.