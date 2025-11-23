Chelsea vs FC Barcelona se enfrentan en la Jornada 5 de la Champions League en busca de una mejor posición en la tabla; te compartimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.

El FC Barcelona necesita acercarse a los primeros lugares de la Champions League, pero enfrenta una dura visita en la Jornada 5 a la cancha de Chelsea.

Chelsea vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de Champions League

El pronóstico del partido, Chelsea vs FC Barcelona es empate a dos goles, como parte de la Jornada 5 de la Champions League.

Chelsea vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de Champions League

Chelsea recibirá en la Jornada 5 de la Champions League al FC Barcelona, con esta posible alineación.

Portero

Robert Sanchez

Defensas

Marc Cucurella

Trevoh Chalobah

Tosin Adarabioyo

Reece James

Medios

Andrey Santos

Enzo Fernández

Jamie Bynoe-Gittens

João Pedro

Pedro Neto

Delantero

Liam Delap

El FC Barcelona saltará a Stamford Bridge con esta posible alineación, ante el Chelsea.

Portero

Joan García

Defensas

Gerard Martín

Pau Cubarsí

Jules Koundé

Eric García

Medios

Dani Olmo

Fermín López

Ferran Torres

Delanteros

Robert Lewandowski

Lamine Yamal

Alejandro Baldé

Chelsea vs FC Barcelona: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League

A las 14 horas, tiempo del centro de México, el Chelsea recibe al FC Barcelona en la Jornada 5 de la Champions League.

Las plataformas HBO MAX y TNT Sports transmitirán el Chelsea vs FC Barcelona.

Partido: Chelsea vs FC Barcelona

Fase: Jornada 5 de la Champions League.

Fecha: Martes 25 de noviembre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Stamford Bridge

Transmisión: HBO MAX y TNT Sports

¿Cómo llegan el FC Barcelona y Chelsea a la Jornada 5 de la Champions League?

El FC Barcelona marcha en la posición 11 de la Champions League con 7 puntos, previo a la Jornada 5 en la que visitará al Chelsea.

De cara al partido contra Chelsea, el FC Barcelona empató 3-3 en la cancha del Brujas, resultado que no le sirvió mucho al equipo español.

El Chelsea sacó un punto en la cancha del Qarabag en la Jornada 4 de la Champions League, por lo que necesita sumar en casa ante el FC Barcelona.

Con 7 puntos, el Chelsea arranca la Jornada 5 de la Champions League, en la que se medirá con el FC Barcelona.